Оборотная сторона «города-солнца»
Мэр крупнейшего российского курорта Анатолий Пахомов чувствует себя в своей «вотчине» настоящим князьком и давно потерял грань между законом и криминалом
Что-то неладное уже давно происходит в солнечном городе-курорте, который еще называют чуть не черноморской «криминальной столицей». Причем, говоря о криминале, мы имеем в виду не только бандитов с «большой дороги», но и людей из высоких кабинетов, облаченных властью.
Накануне правоохранительные органы задержали действующего вице-мэра Сочи Сергея Юдина и его предшественника на этом посту, а ныне замдиректора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова – людей по местным меркам немаленьких.
Эти чиновники – далеко не первые, кому пришлось прошествовать на допрос к следователям за последние годы. Давайте попробуем разобраться, что происходить в «солнечном» хозяйстве действующего градоначальника Анатолия Пахомова.
Есть я и есть все остальные
Мэр Сочи никогда не являл себя миру «мужиком от сохи». О том, как он противопоставляет себя простым людям, уже книгу можно писать. Новый барский жест градоначальника не заставил себя ждать.
Не так давно господин Пахомов прогуливался на городской набережной, когда к нему подошел прохожий и попытался задать вопрос на тему уничтожения орнитологического парка. Кажется, что такого? Но мэр тут же кликнул находившегося неподалеку казака: «Казак, а ну, подойди, отправь его куда-нибудь».
Подошедший казак попытался задержать мужчину. А когда прохожий попытался объяснить, что у представителей казачества нет прав на принудительное задержание, мэр Сочи заявил: «Езжай в Абхазию – задавай вопросы». Чуть погодя сочинский суд арестовал того самого прохожего – местного жителя Вахтанга Езугбая на пять суток за мелкое хулиганство.
Если честно, в Сочи Пахомов этим поступком никого уже не удивил. Год назад мэр выгнал волонтера из кадра на торжественном открытии «инновационной» скамейки. В момент перерезания красной ленточки Пахомов убрал с нее «ненужные» руки и потребовал у волонтера не мелькать перед камерой. «Ну, отойди, ну чё ты в самом деле. В телевизор всё хочешь?», – сказал мэр, обращаясь к молодому человеку.
А, например, жителям, которые были не довольны, возможно, незаконной срубкой деревьев и выступили против нее, мэр посоветовал уезжать из Сочи.
Но, пожалуй, наибольший резонанс в сети вызвало поведение Пахомова на День защиты детей. Тогда мэр швырнул ребятне подарки на асфальт, которые должен был вручить каждому.
О каком уважении к людям со стороны Анатолия Пахомова может идти речь при таком отношении к детям? Впрочем, наверное, в поведении Анатолия Пахомова для знающих людей нет ничего удивительного. Скорее всего, истоки искать нужно в прошлом мэра Сочи. С 2006 г по 2009-й он был главой Анапы. А до этого, согласно упорным слухам, мог входить в известную Анапскую ОПГ экс-парламентария Краснодарского заксобрания Сергея Зиринова, который в 2016-м получил 22 года «строгача».
Сергей Зиринов имел прямые выходы на ныне покойного Деда Хасана, экс- лидера криминального мира России. А в Сочи смотрящим злые языки называют Рубена Татуляна по кличке «Робсон», который также считался наместником Деда Хасана в регионе.
Поговаривают, что именно он – «серый кардинал» Сочи. А Пахомов – его «лицо». Может, потому, как здесь говорят, криминал в Сочи в самом «соку»?
Получается, что мэр Сочи Анатолий Пахомов, возможно, ставленник криминальных авторитетов? Если это так, то его отношение и к людям, и к детям вполне объяснимо. Забывается иногда, наверное, мэр с кем общается. Хорошо еще – по «фене» не ботает.
Желаю себе жить хорошо
Наверное, нос кверху мэр Сочи задирает еще и потому, что уровень его жизни несоизмерим с подавляющим числом горожан. Правда, здесь, в отличие от скандальных публичных фраз, градоначальник не любит выставляться напоказ. Не зря же он тут одно время целую бучу поднял против беспилотников, при помощи которых журналисты снимают чиновничью недвижимость. Господин Пахомов даже предлагал тех, кто без разрешения запускает в небо дроны, сдавать полиции, как настоящих преступников.
Здесь можно сделать лишь один вывод – мэру есть что скрывать. В СМИ не раз писали о его квартире, которую тот неверно указал в декларации, здании класса «А», которое семейство Пахомовых весьма выгодно сдает в аренду и которое в декларации о доходов не упоминалось вовсе, и многом другом.
Как росло состояние мэра? Удивительно – но визуально на госслужбе. Уйдя с поста главы Анапы в 2009-м с годовым доходом 848 тыс. рублей и недвижимостью участоком в 1,3 кв. км., и квартирой супруги Елены, он был ничем не примечателен.
В 2011-м его доход – 780 тыс. руб., у жены – чуть за 9,5 млн. Но это было затишье перед «бурей». 2012-й – 1,3 млн. у мэра, 10,7 млн. у супруги, 2013-й – 1,4 и 6,9 млн., 2014-й – 1,7 млн. и 3,8 млн. соответственно.
Поговаривали, что падение доходов Елены Пахомой было связано с тем, что решила она стать просто женой и домохозяйкой ради карьеры мужа. Но сей пиар-ход оказался недолгим. Прошел 2015-й – и мэр заработал 1,8 млн., а Елена сразу 11,4 млн.
Повышение по службе сказалось не только на доходах семьи, но и на темпах появления в ее собственности новой недвижимости. Обосновавшись в Сочи, Пахомовы один за другим приобрели два участка земли на 875 и 591 кв. м. Позже у Елены появился еще один земельный участок в 3096 кв. м., два гаража, квартира почти в 150 «квадратов» и нежилое помещение – 118,7 кв. м.
В 2013 году скупка «угодий» продолжилась – и вот уже у семьи во владении появилось второе нежилое помещение в 1868 кв. м. и «надел» в 622 «квадрата». Увеличилась и площадь квартиры – до 185,6 кв. м., предположительно связанная с изначально неверно указанными параметрами в налоговой декларации мэра. Видимо, расчет был на то, что квартиру пронырливые журналюги не найдут.
Нашли. Роскошные апартаменты в 18-этажном жилищном комплексе «Первомайская 13» с серьезной инфраструктурой внизу. Похожие квартиры в таком месте предлагаются примерно за 45 млн. руб. Простой вопрос - как семье Пахомовых удалось накопить на такую недвижимость, купленную согласно информации СМИ в 2009-м, если первые серьезные доходы Анатолий Пахомов начал афишировать в декларации лишь в 2011-м?
А еще мэру и его семейству «вменяют» владение недвижимостью в Краснодаре – жилым домом площадью 639,8 кв. м. и нежилым строением площадью 49,7 кв. м. В сентябре 2015 года часть имущества переоформили на мэрского сына – Алексея Пахомова. А вот земельный участок площадью в 875 квадратов, на котором возвышается это имущество, с 2008 года находился в собственности Елене Пахомовой. Этот участок мэр указывал в своих декларациях до 2013 года – но переписав на сына, указывать в отчетности перестал. Причем, уже начиная с декларации 2012-го года, которая была опубликована в 2013-м – хотя тогда еще ее необходимо было указывать. Разве это не нарушение?
В Краснодаре, на улице Красных Партизан, как указывают СМИ, семейству Пахомовых, точнее конкретно супруге Елене, принадлежит 4-этажное офисное здание класса «А» с собственной парковкой и лифтом. В 2015-м его выставляли на продажу за 180 млн. рублей или предлагали в аренду. Продать не удалось, пришлось пускать арендаторов.
Еще на «балансе» Елены Пахомовой числился детский благотворительный фонд «Лига женщин «Мост Добра», собиравший за год, по словам «хозяйки», десятки миллионов рублей на помощь детям. Тем не менее, по требованию Управления министерства юстиции по Краснодарскому краю суд деятельность фонда прекратил.
Почему? Ведь люди, кажется, вторят добро. А все дело в том, что никто не знал, сколько на самом деле денег приходило в фонд – он позволял себе не отчитываться о своей деятельности. Да что там – у него даже сайта не было. То есть, можно было заподозрить, что не все средства от благотворителей фондом тратились на добро. Это в лучшем случае. В худшем – фонд мог просто быть «стиральной машиной» для криминальных денег, которых тут в Сочи хватает.
Видимость борьбы с самостроями
Одни из главных сочинских нелегальных источников доходов – строительная сфера. Долгое время мэр и К сидели спокойно на этой «золотой жиле». Но после того, как в последнее время Пахомов и его чиновники подверглись резкой критике за слишком большой объем самостроев в городе, мэр решил явить миру видимость борьбы с этим злом.
В очереди на снос уже порядка 70 якобы незаконных построек, включая многоэтажки, где людьми давно куплены квартиры. При этом участок в пользование получает тот, кто его сносит.
И теперь их владельцам надо думать, как спасать свои объекты. Возможно, что единственно решение – нести «подношение» Анатолию Пахомову?
Теоретически застройщик может получить разрешение и после начала строительства. Однако для этого ему надо доказать соблюдение градостроительных норм на участке. Сделать это можно лишь с внушительным конвертом в руке.
Но если у застройщика средства на то, чтобы «договориться» с чиновником могут найтись – где взять их людям, уже живущим в самостроях? Кстати, о компенсации в случае сноса для жителей даже речи не идет.
Скандалы же, с возведением незаконных строений и тысячами обманутых дольщиков, нормальная картина для Сочи и тема продолжает набирать обороты. После апрельской облавы, когда были арестованы многие предприниматели и сотрудники сочинской администрации, контролирующие органы вплотную занялись вопросом незаконного строительства. 26 июля прокуратура Краснодарского края провела межведомственное совещание, на котором подводились итоги борьбы с самостроями.
Выступивший там мэр Пахомов бодро рапортовал, что незаконного строительства в олимпийской столице больше нет. По словам мэра, из 185 домов, возведенных без разрешения, 35 построек уже сняли с учета, поскольку застройщики устранили все технические недостатки. Еще 25 объектов также решили все проблемы с инфраструктурой и вот-вот будут исключены из реестра проблемных зданий. А строительство 70 домов власти города собираются узаконить в ближайшее время, – тем более, что они уже заселены.
Неизвестно, на что рассчитывал глава курорта, подготовив такой доклад. Видимо, на то, что проблемы обманутых дольщиков никого не волнуют, и прокуратура не будет проверять достоверность сказанной информации. Но не тут-то было.
Сначала Пахомова жестко раскритиковал тогдашний губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Потом зам генпрокурора России Андрей Кикоть пояснил, что проблема самостроев в Сочи не решена даже близко, из чего выходило одно – мэр нагло лжет.
То есть, мэр на своем отчете «погорел» - и теперь ему надо показать мнимую борьбу с незаконными строениями, которые здесь всегда кормили многих власть держащих. Да что там - сочинские земли всегда были лакомым куском для чиновников всевозможных рангов. Злоупотребления в этой сфере случаются постоянно: в рекреационных зонах ведется незаконное строительство, часто с нарушением норм и предписаний. Люди, покупающие квартиры в таких домах, оказываются обманутыми, лишаясь прав на недвижимость после того, как контролирующие органы обнаруживают, что строительство велось без разрешающих документов.
Большинство строек идет открыто, о них все знают. Из этого можно сделать предположение, что на это могло быть дано негласное «добро» сочинской администрации. А порой при ее прямом участии. Засилье коррупционеров в органах исполнительной власти приводит к бесконтрольной застройке города в ущерб интересам жителей и инфраструктуре курорта.
Дошло до того, что весной этого года спецкомиссия прокуратуры Краснодарского края провела «зачистку» курорта. Под раздачу попали многие чиновники. Так, после проверки в Адлерском районе Сочи были вынуждены уволиться прокурор Артур Шмойлов и двое его заместителей. Как выяснилось, проштрафившиеся сотрудники помогли обанкротиться некоторым олимпийским объектам, а также были причастны к другим нарушениям.
В процессе проверок прокуратуры к «зачистке» подключились силовые органы: МВД, ФСБ, Росгвардия и Следственный комитет. На территории Краснодарского края была проведена масштабная спецоперация по задержанию предпринимателей и госслужащих, нарушающих строительное законодательство.
Сочи управляют в силе 90-х
Со слов местных коммерсантов, в городе царит настоящий беспредел в стиле лихих девяностых. С виду – рай, внутри – хаос. Фекалии, которые льются прямо в море, оползни из-за хаотичной застройки, пикеты обманутых дольщиков, экологов и пенсионеров. Вот что внутри этого рая.
По количеству самостроев впереди Сочи только Москва. Да и то с оговоркой – столица-то сама по себе больше города-курорта. Тем не менее, в Сочи незаконные строения растут как грибы – на деньги дольщиков и при слепоте местных чиновников.
А когда мэру вставили «пистон», Сочи – этакая столица обманутых дольщиков, превратился еще и в чемпиона по борьбе с самостроями. Одновременно в городе непросто живется и добросовестным бизнесменам. Если с тебя не за что взять штраф или просто «взять» – замучают проверками. А не нравится – сноси и уходи. И всё под благовидными предлогами сделать город красивее. Потом приходят новые инвесторы – из тех, кто вовремя прогнулся под местную власть, кто вовремя «занес». В общем, этакий административный рэкет в самом его расцвете.
Мэр города-курорта – товарищ незаурядный. Сидя в разных государственных креслах, за пять лет он сумел проделать головокружительную и научную карьеру – защитил кандидатскую диссертацию по экономике и докторскую по технике, став профессором. Правда, сообщество «Диссернет» выяснило, что в доброй половине докторской диссертации градоначальника тот числится лишь соавтором работ, которые могли быть написаны и защищены другими людьми.
Но эти подозрения не мешают Пахомову чувствовать себя хозяином города и не бояться людей обманывать. Например, перед выборами он пообещал пенсионерам сохранение муниципальной надбавки. Выборы прошли, надбавку убрали. Обещали после Игр-2014 олимпийское жильё отдать бесплатно очередникам – но тоже надули. Те коттеджи стали лотами на аукционах.
Ничего не боится Пахомов. Словно кто-то гарантировал ему «бронь» от закона. За несколько лет вокруг Пахомова масса местных чиновников попали под суд и даже получили реальные сроки. А он держится. И судя по тому, что после скандальных выборов их решили больше не проводить, он долго ещё будет удивлять горожан своим неповторимым управленческим стилем.
Солнце, море и коррупция
Между тем «зачистка» силовиками Краснодарского края продолжается. Чекистам был задержан крупный застройщик Юрий Оганян – в рамках дела, возбужденного против застройщика Вартана Татуляна, которого подозревают в незаконном строительстве и махинациях с недвижимостью.
Вартан Татулян вполне может быть родственником Рубена Татуляна, в узком кругу известного как «Робсон» – а по упорным слухам, смотрящего по Сочи или, как езе здесь говорят, «теневого мэра» города-курорта..
По обвинению в превышении должностных полномочий был арестован зам Пахомова Мугдин Чермит. Выдав компании «Юг-Стройка» разрешение на строительство многоквартирного дома, Чермит мог причинить ущерб в 400 млн руб.
Учредитель компании Антон Остринский был задержан в декабре прошлого года за хищение 220 млн руб. при строительстве ЖК «Мир». Кстати, отец Остринского – депутат горсовета Леонид Остринский.
Другого зама сочинского мэра - Федора Паламарчука задержали за передачу контракта на 115 млн. руб. фирме ТСМ, которая заведомо не могла его выполнить. Сумма контракта превысила тариф на 115 млн руб. Мог ли Паламарчук действовать без ведома своего начальника?
Владимир Пермяков, директор департамента имущественных отношений, был задержан за то, что согласовывал приобретение квартир за счёт бюджетных средств для детей–сирот. И снова мэр ничего не знал о проделках подчиненных?
В регионе осуждено почти четыре сотни коррупционеров – правда, из них лишь меньше четверти реально сели. В крае выявлено больше восьми тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, ущерб от которых оценивается в 1 млрд руб.
Кубань – один из лидеров среди регионов по числу самостроев. Сочи – лидер Краснодарского края. После Олимпиады-2014 город мог стать южной витриной России, но на глазах превращается в «отхожее место».
Задержанные сочинские чиновники Пермяков, Паламарчук и Чермит – всего лишь винтики в большом механизме. Последний из них получил пост в сочинской мэрии в начале 2016 года, но и до этого момента власти города-курорта, судя по всему, боролись с незаконным строительством так, что проблемных объектов становилось всё больше.
Сначала чиновники позволили множеству фирм и фирмочек продавать квартиры на уровне котлована. С учётом олимпийских перспектив, деньги доверчивых инвесторов рекой потекли в город. Затем администрация внезапно очнулась и начала решительно «бороться» в самостроями, в результате чего под снос попали объекты, построенные с соблюдением всех возможных норм и процедур. Видимо, кому-то приглянулись жирные земельные участки в столице зимней Олимпиады?
Велика вероятность, что расследование махинаций с недвижимостью в Сочи выйдет на более высокий уровень. Свежие уголовные дела против троих чиновников из сочинской мэрии – часть крупной операции, которую правоохранительные органы ведут на территории всего Краснодарского края. По словам тогдашнего кубанского губернатора Кондратьева, аресты муниципальных чиновников не стали для него новостью.
«Не раз призывал коллег перестать потворствовать «самостройщикам» и тем, кто пытается обмануть дольщиков», – комментировал аресты глава региона. Вот и два последних задержания действующего и бывшего вице-мэров дают пищу для размышлений. В связи с этим есть надежда, что вопросы по поводу махинаций с недвижимостью в главном курортном городе России будут заданы не только «винтикам» из сочинской мэрии, но и самому градоначальнику Анатолию Пахомову. Думаю, с 2009 года к нему у силовиков накопилось немало претензий.