Случившееся в Керчи - результат тотального недосмотра и халатности
Мне недавно вспомнился тезис Киссинджера о том, что с Россией не надо воевать, бряцая военным потенциалом. Если что и может сломать нашу страну, так это мы сами. Особенно сейчас, когда уровень непрофессионализма и имитации становится опасным для нашей с вами жизни. И сейчас мы подошли к той черте, когда трагедии могут стать регулярными, и нам надо это вслух сказать.
Случившееся в Керчи - результат тотального недосмотра, невовлеченности, халатности, невнимательности и бесконечного количества причин. Почему сегодня 18-летний парень убил себя и ещё нескольких человек? Недосмотрели родители, оставив личные проблемы в личном поле. Недосмотрели учителя колледжа, уделяя внимание только формальным критериям успеваемости. Недосмотрели одногруппники и друзья, уходя от личного общения в тотальный онлайн. Недосмотрело государство, гоняющееся за репостами, но упустившее очевидное - глубокую личную депрессию и, возможно, имевший место радикализм в суждениях. И это не только проблема Рослякова: одиночество и ненужность - проблема целого поколения, для которого депрессия станет причиной радикализации всех последующих поступков.
Депрессия - самая неуловимая и опасная болезнь, поскольку может быть абсолютно незаметной для близких. А на фоне образования, которое не увлекает, родителей, которые все время заняты, и 24 часов доступного онлайна неокрепший юношеский ум будет управляем любой силой, которой нужно пушечное мясо.