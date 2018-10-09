Битва: Демоны против Драконов
Драка чиновников со спортсменами. Две серии захватывающего зрелища. В первой серии выигрывают понятно спортсмены. Тренированные, выносливые, молодые, богатые и дерзкие. Жизнь удалась, есть деньги, десятки миллионов, слава и воспаленное высокомерие. Тщеславие разогретое любовью масс и женщин, но это источник из которого никогда не напиться.
Вторая серия и вторая сторона, чиновники. Вертикаль власти предполагает сплоченность, ведь, как говорил Достоевский, ничто так не объединяет, как преступление совершенное сообща, а чиновник всегда на грани. Они сильны подковёрными связями, изощрённостью мести и способов ее применения.
Когда каста богатых, известных и тщеславных, бьет оппонентов и зрителей, как Нурмагомедов и его команда устроивших побоище в зрительском зале, всех это только позабавило.
Когда Тарзан-Мирзаев убил посетителя ночной дискотеки за невежливый ответ, серьезного наказания не последовало, не было сильных сплоченных и обидчивых.
Но теперь в ситуации футболистов и чиновников мы увидим другую историю, во второй серии привлеченные опытные юристы, которые при властной поддержке легко сделают из безобидной ст. 115 УК РФ, букет тяжких и особо тяжких статей, а садисты из системы ФСИН умеют делать все и со всеми.
В воздухе повисает вопрос о равенстве перед законом и безнаказанности тщеславных и богатых, обладающих смертельным мастерством удара, пьющих и не отдающих отчет в своей развязности.
Жестким, если не жестоким, должно быть наказание для тех кто использую спортивное мастерство и здоровье умышленно совершая общественно опасные действия приводящие к опасным последствиям.
Или я в чем то ошибаюсь?