Тюменский суд оштрафовал спикера гордумы за ДТП с двумя погибшими
Тюменский районный суд вынес решение по делу о ДТП с двумя погибшими, виновником которого стал спикер Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев. Депутат отделался штрафом в размере 200 тысяч рублей
Фото: Газета.ru
Тюменский районный суд вынес решение по делу о ДТП с двумя погибшими, виновником которого стал спикер Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев. Депутат отделался штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Портал 72.ru сообщает, что представитель следствия в суде ходатайствовал о закрытии уголовного дела о смертельной аварии и просил приговорить Дмитрия Еремеева к штрафу.
Резонансная авария произошла в конце июня текущего года. Спикер Тюменской гордумы на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в такси. От удара машина такси загорелась. В ней находились водитель и пассажир. Они погибли.
Матери погибшего водителя компания такси выплатила 500 тысяч рублей. Семья погибшего в ДТП пассажира также получила компенсацию.