Главу дагестанского Фонда ОМС задержали за мошенничество
Правоохранительные органы задержали руководителя Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в Дагестане Магомеда Сулейманова. Его подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества
Правоохранительные органы задержали руководителя Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в Дагестане Магомеда Сулейманова. Его подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества.
Согласно версии следствия, в период c 2010-го по 2018 год Магомед Сулейманов вместе со своими сообщниками из числа подчиненных похитил более 210 млн рублей. Участники преступной группы предположительно перечисляли из средств фонда ОМС средства за медицинские услуги, которые не были оказаны, по поддельным документам. Следствие также выяснило, что в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь.
В мошеннической схеме участвовали не только сотрудники дагестанского Фонда ОМС, но и сотрудники больниц и страховых компаний.
Задержанный Магомед Сулейманов ранее был депутатом и спикером Народного собрания Дагестана, главой администрации города Избербаш, а также около года исполнял обязанности мэра Махачкалы.