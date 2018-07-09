В Москве неизвестные избили депутата Госдумы от ЛДПР
В Москве неизвестные напали на депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Парламентарий получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Жигареву оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался
Фото: РИА Новости
В Москве неизвестные напали на депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Парламентарий получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Жигареву оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что на главу думского комитета по экономической политике напали на улице Полины Осипенко вечером в воскресенье, 8 июля.
Написал ли депутат заявление в полицию о нападении, не сообщается. В правоохранительных органах ситуацию не комментируют.