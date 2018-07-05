В Красноярском крае из колоний за неделю сбежали четверо заключенных
В настоящее время ведется розыск сбежавших преступников. ФСИН объявила вознаграждение за достоверную информацию о их местонахождении. Размер вознаграждения не сообщается
В Красноярском крае за неделю из исправительного учреждения сбежали четверо заключенных.
1 июля из ИК-16 в поселке Миндерла Сухобузимского района сбежали трое осужденных. Двое беглецов отбывали сроки за угон, а третий - за кражу.
5 июля в управлении ФСИН по Красноярскому краю сообщил о побеге заключенного из колонии-поселения №33 в Минусинске. Беглеца зовут Максим Бородулин. Он был осужден на шесть лет лишения свободы за грабеж и разбой.
В настоящее время ведется розыск сбежавших преступников. ФСИН объявила вознаграждение за достоверную информацию о их местонахождении. Размер вознаграждения не сообщается.
Ведомство также распространило приметы сбежавшего Бородулина. Это мужчина ростом 172 сантиметра, среднего телосложения, с высоким лбом, залысинами, темными волосами и серо-зелеными глазами. Особые приметы: шрамы на шее, ключице, правом плече, правой и левой ноге, на предплечье и кисти правой руки; татуировки на левой стороне груди, левом плече и левой ноге.