На Волге прогулочный катамаран столкнулся с баржей. Погибли 11 человек
В Волгограде на Волге прогулочный катамаран столкнулся с баржей и затонул. В результате происшествия погибли 11 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело
В Волгограде на Волге прогулочный катамаран столкнулся с баржей и затонул. В результате происшествия погибли 11 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел вечером 11 июня в районе речного порта Волгограда. На борту катамарана плавучая дача «Елань» Е-12 проходила вечеринка, поэтому многие пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. На борту было 16 человек при вместимости 12 человек. Катамаран столкнулся с баржей, которая толкала теплоход ОТ-2400 «Капитан Вечеркин», сообщает портал V1.
Также сообщается, что катамаран шел без включенных ходовых огней, поэтому баржа его не заметила и буквально подмяла под себя.
По уточненным данным, в результате происшествия погибли 11 человек (семь женщин и четыре мужчины). Поисково-спасательная операция завершена.
Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». По версии следствия, капитан судна нарушил правила вождения и не предпринял действия, которые бы позволили избежать столкновения.
В ходе следствия установлено, что на катамаране не были включены габаритные огни и не хватало спасательных средств. Владелец судна не имел лицензии на перевозку пассажиров. «Интерфакс» сообщает, что судном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев.
Бывший чиновник имеет судимость. В 2009 году его осудили за изнасилование и хулиганство.