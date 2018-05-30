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30 мая 08:13

В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко. Украина подозревает в организации убийства Россию

В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Его нашли с огнестрельными ранениями около входа в квартиру. Уголовное дело по факту убийства журналиста возбудили и украинские и российские следователи

В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Его нашли с огнестрельными ранениями около входа в квартиру. Уголовное дело по факту убийства журналиста возбудили и украинские и российские следователи.

Журналист Айдер Муджабаев сообщил «Украинской правде», что Аркадия Бабченко застрелили, когда он возвращался домой из магазина. Убийца выстрелили в спину Бабченко не менее трех раз.

На звук выстрелов в подъезд вышла супруга журналиста и увидела раненного мужа. Бабченко скончался в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Аркадия Бабченко. Основная версия убийства – профессиональная деятельность журналиста.

«За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков», - говорится в официальном заявлении СКР.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в свою очередь заявил, что будет требовать от украинских властей допустить к материалам расследования дела об убийстве Бабченко российских и украинских правозащитников.

МВД Украины уже опубликовало ориентировку на человека, подозреваемого в убийстве российского журналиста. В розыск объявлен мужчина 40-45 лет, ростом 175-180 сантиметров, среднего телосложения, с седой бородой.

Журналисты «Новой газеты» намерены провести собственное расследование убийства Бабченко. «У нас есть бюро на Украине, есть сотрудники, которые хорошо его знали и поддерживали с ним отношения. Надо все тщательно исследовать, чем мы сейчас и займемся. Будет под лупой рассмотрено каждое его слово», - сообщил «Интерфаксу» основатель газеты Дмитрий Муратов.

Аркадий Бабченко с 2017 года жил в Киеве и работал на одном из украинских каналов. Из России он уехал после того, как в его адрес стали поступать угрозы. Бабченко также обвинял российские власти в развязывании агрессивной войны на востоке Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал мнение, что убийство Аркадия Бабченко организовали российские власти, которые «не простили журналисту его взглядов».

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