Суд в третий раз вынес приговор членам банды «приморских партизан»
Согласно решению суда, Александр Ковтун и Владимир Илютиков приговорены к 25 годам строгого режима, Алексей Никитин получил 23,5 года, Максим Кириллов - 21,5 года, а Вадим Ковтун - 8 лет строгого режима
Приморский краевой суд назначил фигурантам дела «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии строгого режима. Это уже третья попытка суда вынести приговор по резонансному делу.
Согласно решению суда, Александр Ковтун и Владимир Илютиков приговорены к 25 годам строгого режима, Алексей Никитин получил 23,5 года, Максим Кириллов - 21,5 года, а Вадим Ковтун - 8 лет строгого режима.
10 апреля суд присяжных с третьей попытки вынес обвинительный вердикт пятерым «приморским партизанам».
Новое рассмотрение дела банды «приморских партизан» стартовало в июне 2017 года. Суд пересматривал эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года. По версии следствия, убитые были наркоторговцами, которые охраняли поле с коноплей.
Летом 2016 года суд присяжных вынес оправдательный приговор подсудимым, однако прокуратура обжаловала вердикт и добилась пересмотра дела.
«Приморскими партизанами» подсудимых окрестили журналисты после убийства сотрудников правоохранительных органов в Приморском крае в 2010 году. По версии следствия, «партизаны» совершали возмездие за преступления якобы совершенные сотрудниками правоохранительных органов. Лидер банды Андрей Сухорада покончил с собой при задержании 11 июня 2010 года.