В Подмосковье автобус с детьми столкнулся с легковушкой и перевернулся
В Московской области автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109 и опрокинулся на бок. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек
В Московской области автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109 и опрокинулся на бок. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек.
Авария произошла на Малом московском кольце в Пушкинском районе Подмосковья. Очевидец рассказал радиостанции «Говорит Москва», что после столкновения с легковушкой автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.
РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в автобусе находилось 40 детей и 17 взрослых. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, 15 детей пострадали.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила «Интерфаксу», что в ДТП с участием автобуса пострадали семеро детей. «Они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на «встречку»», — рассказала омбудсмен.