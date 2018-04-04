В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». Один человек погиб, трое пострадали
В Москве произошел пожар в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек и пострадали трое сотрудником МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям
В Москве произошел пожар в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек и пострадали трое сотрудником МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.
Источник ТАСС в службе скорой помощи сообщил, что пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине «скорой помощи».
Пожар начался на четвертом этаже здания в складском помещении. Из здания было выведено около 300 человек.
По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
«По предварительным данным, в результате пожара пострадали трое граждан, один из которых скончался. На месте происшествия организована работа следственной группы. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия», - сообщили в СКР.
К настоящему времени пожарные ликвидировали открытое горение. Ведется проверка задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар.