Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выросло до 64 человек
Число погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово достигло 64 человек. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков
Число погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово достигло 64 человек. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
Тела двух погибших нашли в кабине лифта, которые после начала пожара какое-то время еще работали. Люди зашли в лифт, застряли, задохнулись, сообщает Telegram-канал Huepub. Отметим, что согласно технике безопасности, пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещено.
Глава МЧС также сообщил, что конструкция сгоревшего торгового центра неустойчива, а спасатели работают с риском для жизни. Ранее в здании обрушилась крыша.
«Интерфакс» сообщает, что из здания «Зимней вишни» снова повалил дым. Из здания торгового центра эвакуировали спасателей.
«Все подразделения докладывают, что весь личный состав вышел на свежий воздух. Людей на потенциально опасном участке в ТЦ «Зимняя вишня» нет», - сообщает в Twitter радиостанции «Говорит Москва».