Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» возросло до 48 человек
Число погибших в результате крупного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» за ночь выросло с 5 до 48 человек. В настоящее время ведутся поиски еще 16 человек, которые пропали во время пожара
Число погибших в результате крупного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» за ночь выросло с 5 до 48 человек. В настоящее время ведутся поиски еще 16 человек, которые пропали во время пожара. Число пострадавших выросло с 30 до 84 человек.
Среди погибших во время пожара в «Зимней вишне» казалась 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
«Необходимо людям помочь, поддержать чтобы они понимали, что это общее горе, я это лично глубоко переживаю. У меня очень близкий родственник погиб, девочка», - заявил г-н Тулеев, слова которого приводит «Интерфакс».
В оперативном штабе сообщили, что среди пропавших без вести группа детей из Томска и 12 школьников из поселка Трещевский. Предположительно они могут находиться под завалами сгоревшего кинотеатра.
В рамках уголовного дела, возбужденного по факту пожара, следователи задержали трех человек. Среди задержанных директор торгового центра Надежда Судденок.
Дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Причины пожара устанавливаются. Ранее источник ТАСС сообщил, что одной из версий является баловство детей с огнем.