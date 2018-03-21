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Происшествия
21 марта 12:59

В Курганской области 13-летняя школьница на уроке открыла стрельбу из пневматики

В городе Шадринск Курганской области ученица школы №15 пришла в школу с пневматическим пистолетом и открыла стрельбу на уроке географии. В результате происшествия пострадали семеро школьников

В городе Шадринск Курганской области ученица школы №15 пришла в школу с пневматическим пистолетом и открыла стрельбу на уроке географии. В результате происшествия пострадали семеро школьников.

В пресс-службе ГУ МВД по Курганской области сообщили, что пистолет принадлежит отцу 13-летней девочки.

«В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме», - сообщили агентству ТАСС в полиции.

Пострадавших детей осмотрели врачи. Госпитализация большинству из них не потребовалась, но одного школьника увезли на «скорой».

Учащийся школы №15 рассказал порталу Znak.com, что на перемене девочки закрыли кабинет и начали стрельбу. Одного человека увезли на скорой, ему попали в висок из пневмата.

Еще один инцидент произошел в школе №2 подмосковного Волоколамска. Там распылили баллончик с газом, в результате чего пострадали 39 учащихся. «Интерфакс» уточняет, что 23 ученика были госпитализированы, еще 16 получили помощь на месте. Кто распылил баллончик, не сообщается.

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