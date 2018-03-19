Сорвавшийся во время выступления акробат цирка Запашного скончался в больнице
В больнице скончался воздушный акробат Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного. Инцидент произошел во время гастролей цирка в Элисте
Фото: afisha.yuga.ru
В больнице скончался воздушный акробат Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного. Инцидент произошел во время гастролей цирка в Элисте.
«Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростова-на-Дону у Антона остановилось сердце... Искренне соболезнуем родным Антона», - сообщается на официальной странице цирка в соцсети «ВКонтакте».
24 февраля во время выступления в Элисте воздушный акробат сорвался с высоты и ударился головой о манеж. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев сообщил, что причиной падения Мартынова стал незакрепленный карабин.