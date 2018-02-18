Открывший стрельбу по людям дагестанец был членом спящей ячейки ИГ
Мужчина, открывший стрельбу по людям в Кизляре во время масленичных гуляний, был членом спящей ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
Мужчина, открывший стрельбу по людям в Кизляре во время масленичных гуляний, был членом спящей ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана Халил Халилов примкнул к ИГ в 2017 году. При этом он не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований. Расстрел людей он специально приурочил к христианскому празднику.
В доме родителей в селе Кидеро прошли обыски. Оперативники в настоящее время проверяют связи Халилова.
Муфтият Дагестана назвал Халила Халилова ваххабитом, который не имеет ничего общего с Исламом.
Инцидент в Кизляре произошел 18 февраля во время гуляний в честь празднования Масленицы. В этот день православные отмечают Прощеное воскресенье. Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам храма Георгия Победоносца, когда они выходили после службы. По словам настоятеля храма отца Павла, мужчина бежал с криками «Аллаху акбар!».
В результате стрельбы погибли пять человек, еще четверо пострадали. Ранения получили трое сотрудников Росгвардии. Нападавший был ликвидирован.
Ответственность за стрельбу в Кизляре взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По данным Telegram-канала Directorate 4, в организации сообщили, что убийство прихожан совершил их сторонник.