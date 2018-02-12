Причиной крушения самолета «Саратовских авиалиний» мог стать отказ от противообледенительной обработки
Следственные органы рассматривают в качестве одной из версий крушения пассажирского самолета «Саратовских авиалиний» отказ от противообледенительной обработки лайнера перед полетом
Следственные органы рассматривают в качестве одной из версий крушения пассажирского самолета «Саратовских авиалиний» отказ от противообледенительной обработки лайнера перед полетом.
«КоммерсантЪ» сообщает, что командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы, так как прогноз погоды позволял это сделать. Однако эту версию сейчас рассматривают в качестве приоритетной.
По словам специалистов, как правило обледенение лайнера происходит сразу после взлета, а не через несколько минут спустя, как в случае с самарским Ан-148, но нестабильная погода могла внести свои коррективы.
Еще одной версией авиакатастрофы является моментальное разрушение двигателя во время полета. В этом случае его лопасти могут за несколько секунд разрушить фюзеляж.
В ходе расследования выяснилось, что еще год назад у экспертов Ространснадзора были претензии к срокам замены масла в редукторах борта под номером 61704. Это происходило в два раза реже, чем было необходимо.
Еще одной вероятной причиной авиакатастрофы специалисты называют поломки указателя скорости самолета. Так, аналогичный случай привел к гибели Ан-148 в 2011 году, когда, ориентируясь на показатели неисправного датчика, пилот разгонял двигатели до тех пор, пока они не загорелись.
Сразу после авиакатастрофы появилась версия и столкновении самолета «Саратовских авиалиний» с вертолетом, однако позднее от этой версии отказались.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области примерно через четыре минуты после взлета из аэропорта Домодедово. Самолет выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.