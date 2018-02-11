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11 февраля 16:58

В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии»

В Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Лайнер выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек

Фото: Вести.ру

В Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Лайнер выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек.

Пассажирский самолет разбился в Раменском районе Московской области. Лайнер потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших в авиакатастрофы нет.

На месте крушения самолета спасатели обнаружили фрагменты тел почти 50 погибших.

Источник «Интерфакса» сообщил, что причиной авиакатастрофы могло столкновение пассажирского самолета с вертолетом ФГУП «Почта России». Позже эта информация не подтвердилась.

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