В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии»
В Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Лайнер выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек
Фото: Вести.ру
В Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Лайнер выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек.
Пассажирский самолет разбился в Раменском районе Московской области. Лайнер потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших в авиакатастрофы нет.
На месте крушения самолета спасатели обнаружили фрагменты тел почти 50 погибших.
Источник «Интерфакса» сообщил, что причиной авиакатастрофы могло столкновение пассажирского самолета с вертолетом ФГУП «Почта России». Позже эта информация не подтвердилась.