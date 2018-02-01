В Серпухове подростка убило током после использования смартфона в ванной комнате
В подмосковном Серпухове 13-летняя девочка скончалась в результате поражения электрическим током. Подросток взял с собой в ванную комнату смартфон с зарядным устройством
Фото: mirumira.ru
В подмосковном Серпухове 13-летняя девочка скончалась в результате поражения электрическим током. Подросток взял с собой в ванную комнату смартфон с зарядным устройством.
По данным Следственного комитета, 13-летняя девочка ушла в ванную и взяла с собой смартфон с подключенным через удлинитель зарядным устройством. Спустя некоторое время мать ребенка заглянула в ванную комнату и обнаружила дочь лежащую без движения в воде. Мобильный телефон также находился в воде.
Прибывшие врачи «скорой помощи» констатировали смерть подростка.
Трагический инцидент произошел 31 января.