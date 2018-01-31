В Москве совершено покушение на бывшего совладельца «Носта-банка»
Неизвестные устроили стрельбу в бизнес-центре «Святогор». Согласно последним данным, в результате происшествия ранение получил бывший совладелец закрытого «Носта-банка» Александр Осетров
В Москве неизвестные устроили стрельбу в бизнес-центре «Святогор», расположенном около станции метрополитена «Павелецкая». Согласно последним данным, в результате происшествия ранение получил бывший совладелец закрытого «Носта-банка» Александр Осетров.
Со словам очевидцев, стрельба произошла около 15 часов по московскому времени. Двое мужчин среднего роста в черных куртках и с медицинскими масками на лицах вышли из автомобиля и произвели несколько выстрелов в другого мужчину,, который выходил из бизнес-центра. Пострадавшим оказался совладелец «Носта-банка» Александр Осетров, сообщает «КоммерсантЪ».
Александр Осетров сейчас занимает должность генерального директора компании по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов «Гелиард».
После нападения злоумышленники скрылись в сторону Дербеневской набережной. Осетров с ранением в руку добежал до кафе «Буржуа», сотрудники которого вызвали «скорую помощь» и полицию.
На метре происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли три гильзы. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».