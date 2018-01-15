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15 января 10:40

В пермской школе №127 произошла драка с поножовщиной. Пострадали 9 человек

В Перми двое молодых людей проникли в школу и устроили драку с применением ножей, в результате которой пострадали девять человек. В настоящее время подозреваемые задержаны. Причина конфликта в школе выясняется

Фото: 59.ru

В Перми двое молодых людей проникли в школу и устроили драку с применением ножей, в результате которой пострадали девять человек. В настоящее время подозреваемые задержаны. Причина конфликта в школе выясняется.

Согласно последним данным, двоих неизвестных с ножами впустили в здание школы №127 через служебный вход во время занятий, поэтому они не были замечены охранником. Молодые люди устроили драку на ножах, а затем на шум сбежались учителя и школьники, сообщает региональный портал 59.ru.  

Педагоги и учащиеся попытались разнять участников драки, в результате чего получили ранения. По данным СМИ, пострадали 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за ранения в область шеи - это учитель и 16-летний школьник. У остальных пострадавших зафиксированы незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу.

По факту  инцидента в школе №127 возбуждено уголовное дело о покушение на жизнь двоих или более человек. В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием следователей первого отдела по расследованию особо важных и наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием высокотехнологичной криминалистической техники.

Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагоги эвакуированы.

Telegram-канал Mash сообщает, что одного из нападавших зовут Лев Биджаков, а второго зовут Александр (фамилия не сообщается). Ученики уверяют, что инцидент произошел из-за новогоднего поздравления админа местного паблика: «С Новым годом, псы».

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