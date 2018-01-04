В бельгийском городе Брюгге россиянка скончалась после падения на катке
В бельгийском городе Брюгге скончалась российская туристка. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания на коньках в новогоднюю ночь
Фото: thechromologist.com
В бельгийском городе Брюгге скончалась российская туристка. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания на коньках в новогоднюю ночь.
РИА Новости со ссылкой на бельгийские СМИ сообщает, что несчастный случай произошел около часа ночи 1 января на катке, расположенном на территории рождественской ярмарки. Также отмечается, что каток ночью был закрыт.
Во время катания на льду женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. После медобследования она отказалась от госпитализации.
На следующее утро россиянку доставили в больницу в критическом состоянии, после чего она скончалась.
Известно, что россиянка приехала в город вместе с друзьями на новогодние праздники.