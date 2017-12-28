Подозреваемый в организации взрыва в «Перекрестке» попал на видеокамеры
Правоохранительные органы установили подозреваемого в организации взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Предполагаемый исполнитель попал на камеры видеонаблюдения внутри магазина
Правоохранительные органы установили подозреваемого в организации взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Предполагаемый исполнитель попал на камеры видеонаблюдения внутри магазина. По данным «Фонтанки», речь идет о крепко сложенном мужчине неславянской внешности.
Подозреваемый приехал к магазину «Перекресток» на площадь Калинина примерно в 18.15 на маршрутке, которая двигалась со стороны метро «Черная речка». Из маршрутки вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном, который нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак.
Мужчина вошел в магазин, проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам. Вышел мужчина из «Перекрестка» уже без рюкзака.
В 18:45 раздался взрыв в камере хранения. Мощность самодельной бомбы взрывотехники оценили в 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Кроме того, взрывное устройство было начинено поражающими элементами.
В результате взрыва пострадали 11 человек. Девять из них находятся в больницах. Среди пострадавших есть беременная девушка.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».
РБК публикует список пострадавших в результате взрыва из 8 человек. Это Соловьева Галина Николаевна 1982 г.р., Кобелева Инна Алексеева 1971 г.р., Аликулов Иврукул Избекович, Лыгин Антон Константинович 1980 г.р., Ушакова Елена Викторовна 1964 г.р., Александрова Людмила Петровна 1954 г.р., Литвинова Алла Евгеньевна 1962 г.р., Дорофеев Максим Алексеевич 1983 г.р.