В Петербурге произошел взрыв в магазине «Перекресток». Есть пострадавшие
В Санкт-Петербурге в супермаркете сети «Перекресток» прогремел взрыв. Инцидент произошел в магазине на площади Калинина. По предварительным данным, взрыв прогремел в камере хранения
В Санкт-Петербурге в супермаркете сети «Перекресток» прогремел взрыв. Инцидент произошел в магазине на площади Калинина.
По предварительным данным, взрыв прогремел в камере хранения. При этом взрывом задело одну из касс. При взрыве пострадали десять человек, сообщает «Фонтанка».
Четыре человека госпитализированы, еще шестерых медики осматривают на месте.
В настоящее время на месте происшествия работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские.
Агентство ТАСС уточняет, что взрыв прогремел в развлекательном комплексе «Гигант Холл», на первом этаже которого располагается супермаркет.
Мощность взрыва составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».