В России произошел первый случай гибели человека из-за виртуальной реальности
Следственный комитет России зафиксировал первый случай гибели человека из-за виртуальной реальности. Мужчина потерял ориентацию из-за очков виртуальной реальности и погиб в результате несчастного случая
Следственный комитет России зафиксировал первый случай гибели человека из-за виртуальной реальности. Мужчина потерял ориентацию из-за очков виртуальной реальности и погиб в результате несчастного случая.
Тело мужчины 1973 года рождения с резаной раной головы было обнаружено 21 декабря в квартире дома на проспекте Маршала Жукова. Предварительная экспертиза установила, что погибший ходил по квартире в очках виртуальной реальности, упал на стеклянный стол и скончался от потери крови, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.