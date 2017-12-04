В Крыму экс-полицейский сбил группу подростков и заявил, что ему за это ничего не будет
В Крыму бывший сотрудник ГИБДД сбил семерых подростков в зоне действия знака «Осторожно, дети». По словам очевидцев, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а когда вышел из машины, то стал хвалиться связями в полиции
В Крыму бывший сотрудник ГИБДД сбил семерых подростков в зоне действия знака «Осторожно, дети». По словам очевидцев, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а когда вышел из машины, то стал хвалиться связями в полиции.
Информацию об инциденте в селе Братском Красноперекопского района подтвердила в беседе с РИА Новости глава администрации поселения Елена Измайлова. По словам чиновницы, виновник аварии ранее неоднократно садился за руль пьяным, вел себя агрессивно и хвастался связями с МВД.
Свидетель ДТП Галина Русакова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что водитель «пошел на таран сознательно». Дети шли по обочине, а в результате удара разлетелись в разные стороны, а некоторые не могли самостоятельно встать. При этом водитель был «явно в нетрезвом состоянии». Мужчина заявил, что сбил детей специально, «потому что был не в настроении».
Прибывшие на место аварии сотрудники полиции здоровались с виновником за руку, вели дружескую беседу и демонстрировали всяческое расположение, сообщила очевидец.
После аварии четверых пострадавших подростков доставили в местную больницу. Их состояние оценивается как среднее.
По факту аварии проводится доследственная проверка. Глава поселения Елена Измайлова отметила, что ранее подобные случаи для бывшего сотрудника ГИБДД «сходили с рук». Не исключено, что и в этот раз связей виновника аварии окажется достаточно, чтобы избежать ответственности.