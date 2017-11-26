В Армавире сотрудник Росгвардии пытался предотвратить конфликт в ресторане и был убит
В Краснодарском крае в ресторане застрелили сотрудника Росгвардии, который пытался предотвратить конфликт между посетителями заведения. Инцидент произошел в городе Армавире 26 ноября
В Краснодарском крае в ресторане застрелили сотрудника Росгвардии, который пытался предотвратить конфликт между посетителями заведения. Инцидент произошел в городе Армавире 26 ноября.
Временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны Армавира во внеслужебное время находился в одном из ресторанов города. В заведении сотрудник полиции стал очевидцем конфликта между гостями и попытался его предотвратить. Подробности инцидента не сообщаются, однако известно, что росгвардеец получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранения.
Полицейский был доставлен в одну из больниц города, однако врачи спасти его жизнь не смогли, сообщает «Интерфакс».
По факту убийства сотрудника Росгвардии возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства происшествия. Информации о задержанных пока нет.