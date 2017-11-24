В Дагестане произошла массовая перестрелка с участием местных депутатов
В Магарамкентском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и пострадали еще шестеро. Согласно предварительным данным, в перестрелке участвовали дети и другие родственники высокопоставленных чиновников
В Магарамкентском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и пострадали еще шестеро. Согласно предварительным данным, в перестрелке участвовали дети и другие родственники высокопоставленных чиновников, а также депутат городской думы Дербента.
Участники массовой перестрелки после инцидента скрылись. Правоохранительные органы объявили план «Перехват». По данным РИА Новости, 6 человек уже задержаны полицией, еще 15 находятся в розыске.
Предположительно, конфликт имел криминальный характер, связанный с бизнес-интересами.
По данным РЕН ТВ, одним из стрелявших был депутат гордумы Дербента Рафик Яралиев. Он задержан, с ним ведутся следственные действия.
Министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов сообщил агентству ТАСС, среди погибших оказался депутат Магарамкентского района Эльдар Яралиев.
«Интерфакс» сообщает, что в конфликте участвовали «родственники экс-главы города Дербента Имама Яралиева, в том числе депутат городского собрания», и «родственники главы Магарамкентского района».