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24 ноября 06:21

В Дагестане произошла массовая перестрелка с участием местных депутатов

В Магарамкентском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и пострадали еще шестеро. Согласно предварительным данным, в перестрелке участвовали дети и другие родственники высокопоставленных чиновников

В Магарамкентском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и пострадали еще шестеро. Согласно предварительным данным, в перестрелке участвовали дети и другие родственники высокопоставленных чиновников, а также депутат городской думы Дербента.

Участники массовой перестрелки после инцидента скрылись. Правоохранительные органы объявили план «Перехват». По данным РИА Новости, 6 человек уже задержаны полицией, еще 15 находятся в розыске.

Предположительно, конфликт имел криминальный характер, связанный с бизнес-интересами.

По данным РЕН ТВ, одним из стрелявших был депутат гордумы Дербента Рафик Яралиев. Он задержан, с ним ведутся следственные действия.

Министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов сообщил агентству ТАСС, среди погибших оказался депутат Магарамкентского района Эльдар Яралиев.

«Интерфакс» сообщает, что в конфликте участвовали «родственники экс-главы города Дербента Имама Яралиева, в том числе депутат городского собрания», и «родственники главы Магарамкентского района».

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