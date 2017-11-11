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11 ноября 08:20

Жилец обрушившегося дома в Ижевске признался в причастности к взрыву

Следственный комитет возбудил по факту обрушения части жилого дома в Ижевске уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Фигурантом дела стал жилец дома Александр Копытов

Фото: Вести.ру

Следственный комитет возбудил по факту обрушения части жилого дома в Ижевске уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Фигурантом дела стал жилец дома Александр Копытов, в чьей квартире произошел взрыв.

На допросе Александр Копытов признался следователям, что совершил преступление из-за ненависти к проживающей с ним матери.

По версии следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь подозреваемого. В ближайшее время Копытову будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, так как у следователей есть сомнения в его психическом здоровье.

Первоначально Следственный комитет возбудил дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В ведомстве заявили, что расследование дела по этой статье продолжается.

Обрушение подъезда девятиэтажного дома в Ижевске на Удмуртской улице произошло днем в четверг, 9 ноября. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще трое жильцов получили травмы. Остальных жильцов дома эвакуировали и расселили по санаториям.

11 и 12 ноября объявлены в Удмуртии днем траура.

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