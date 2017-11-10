Число погибших в результате обрушения дома в Ижевске выросло до четырех человек
Число погибших в результате обрушения подъезда 9-этажного жилого дома в Ижевске выросло до четырех человек. Вечером в четверг сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела еще двух жильцов дома
Число погибших в результате обрушения подъезда 9-этажного жилого дома в Ижевске выросло до четырех человек. Вечером в четверг сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела еще двух жильцов дома.
Первый замглавы Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Игорь Кутровский в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил данные о погибших. Личности погибших сейчас устанавливаются. Он также сообщил, что в больницы Ижевска госпитализированы четверо пострадавших.
Разбор завалом на месте обрушения продолжается. В поисково-спасательной операции принимают участие 220 человек и 60 единиц техники, в том числе более 140 спасателей.
Остальных жильцов аварийного дома эвакуировали и временно разместили в двух городских школах. Чиновники обещают переселить их в ближайшее время в санатории. В социальных сетях жители Ижевска предлагают помощь и ночлег пострадавшим.
В интернете очевидцы опубликовали видеозапись обрушения части дома. Судя по записи, взрыв произошел на уровне третьего этажа. После взрыва рухнул весь подъезд с первого по девятый этаж.
Основная версия произошедшего – взрыв бытового газа. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.