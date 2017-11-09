В результате обрушения жилого дома в Ижевске погибли два человека
В результате обрушения подъезда 9-этажного жилого дома в Ижевске погибли два человека. Еще как минимум двое жильцов госпитализированы в состоянии средней тяжести. Они были извлечены спасателями из-под завалов
В результате обрушения подъезда 9-этажного жилого дома в Ижевске погибли два человека. Еще как минимум двое жильцов госпитализированы в состоянии средней тяжести. Они были извлечены спасателями из-под завалов.
В экстренных службах города сообщили, что информация о погибших и пострадавших уточняется, так как под завалами еще находятся люди.
Обрушение части жилого дома №26в на улице Удмуртская произошло около 16 часов по московскому времени. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома. Пострадало 32 квартиры.
По данным РИА Новости, обрушившийся дом был построен 27 лет назад, в нем зарегистрированы около 550 человек.
Специалисты проводят эвакуацию жильцов дома. Эвакуированных временно размещают в двух школах.
На месте работает оперативный штаб под руководством главы региона Александра Бречалова.