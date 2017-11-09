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Происшествия
09 ноября 16:42

В Ижевске в результате взрыва газа обрушился 9-этажный дом

В Ижевске на улице Удмуртская произошло обрушение части жилого дома. По другим данным инцидент произошел на улице 10 лет Октября. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Информации о пострадавших пока нет

Фото: izhlife.ru/Егор Авдеев

В Ижевске на улице Удмуртская произошло обрушение части жилого дома. По другим данным инцидент произошел на улице 10 лет Октября. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Информации о пострадавших пока нет.

Очевидцы публикуют фотографии с места инцидента, на которых видно обвалившуюся секцию 9-этажного жилого дома. Свидетели также рассказали, что обрушению предшествовал взрыв, но возгорания не было.   

В здании дома находился магазин «Золотая орхидея». Местные жители сообщили в соцсетях, что «крайний подъезд и магазин похоронило». Также в доме расположен Центр раннего развития «Эрудит», в котором в момент обрушения могли находиться дети. Судя по фотографиям очевидцев, детский центр не поврежден.

В настоящее время на месте происшествия работают минимум пять машин Министерства чрезвычайных ситуаций, пожарная техника, полиция и «скорая помощь». Также к аварийному дому выехал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Точной информации о погибших и пострадавших в результате происшествия пока нет. Очевидцы сообщают о криках людей из-под завалов.

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