В Ижевске в результате взрыва газа обрушился 9-этажный дом
В Ижевске на улице Удмуртская произошло обрушение части жилого дома. По другим данным инцидент произошел на улице 10 лет Октября. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Информации о пострадавших пока нет
В Ижевске на улице Удмуртская произошло обрушение части жилого дома. По другим данным инцидент произошел на улице 10 лет Октября. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Информации о пострадавших пока нет.
Очевидцы публикуют фотографии с места инцидента, на которых видно обвалившуюся секцию 9-этажного жилого дома. Свидетели также рассказали, что обрушению предшествовал взрыв, но возгорания не было.
В здании дома находился магазин «Золотая орхидея». Местные жители сообщили в соцсетях, что «крайний подъезд и магазин похоронило». Также в доме расположен Центр раннего развития «Эрудит», в котором в момент обрушения могли находиться дети. Судя по фотографиям очевидцев, детский центр не поврежден.
В настоящее время на месте происшествия работают минимум пять машин Министерства чрезвычайных ситуаций, пожарная техника, полиция и «скорая помощь». Также к аварийному дому выехал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Точной информации о погибших и пострадавших в результате происшествия пока нет. Очевидцы сообщают о криках людей из-под завалов.