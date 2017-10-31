Топ-менеджер «Роснефти» погибла в результате падения с 12 этажа
В Москве нашли мертвой топ-менеджера государственной компании «Роснефть» Оксану Охапкину. Погибшая занимала должность управления департамента логистики. Тело женщины обнаружили на улице возле дома, в котором она проживала
В Москве нашли мертвой топ-менеджера государственной компании «Роснефть» Оксану Охапкину. Погибшая занимала должность управления департамента логистики.
Тело женщины обнаружили на улице возле дома, в котором она проживала. Женщина была без сознания и скончалась до приезда «скорой помощи», сообщает Telegram-аккаунт Mash.
Согласно предварительным данным, Оксана Охапкина скончалась в результате падения с 12 этажа.
Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.