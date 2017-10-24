В Чечне старший лейтенант Росгвардии открыл стрельбу по сослуживцам
В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Инцидент произошел днем в понедельник, 23 октября, в казарме в воинской части в станице Шелковская
В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Инцидент произошел днем в понедельник, 23 октября, в казарме в воинской части в станице Шелковская.
В департаменте по взаимодействию со СМИ сообщили «Интерфаксу», что старший лейтенант открыл стрельбу в казарме и смертельно ранил четверых сослуживцев. Росгвардейца ликвидировали бойцы дежурного подразделения, которые оперативно прибыли на место происшествия.
В настоящее время на месте происшествия работает группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. В группу входят офицеры безопасности военной службы и офицеры-специалисты по работе с личным составом.
«КоммерсантЪ» сообщает, что старлей, который является уроженцем Дагестана, открыл стрельбу после того, как узнал, что его хотят уволить со службы. Он решил выяснить отношения с офицером, подавшим соответствующее ходатайство. Перед «разборкой» он выпил спиртного, взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет и отправился к офицеру. Дагестанца пытался остановить командир взвода, но был расстрелян первым. Следом старший лейтенант застрелил бойцов, сбежавшихся на выстрелы.
Инцидент произошел в одном из отрядов 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. Данное подразделение было сформировано дл поддержания конституционного порядка в Чечне и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.