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22 августа 00:16

Жители сгоревших домов в Ростове-на-Дону перед пожаром жаловались на «черных риелторов»

Правоохранительные органы назвали предварительную причину крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону, в результате которого сгорело несколько жилых домов. Пожар начался из-за короткого замыкания в брошенных домах, расположенных рядом

Фото: Вести.ру

Правоохранительные органы назвали предварительную причину крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону, в результате которого сгорело несколько жилых домов. Пожар начался из-за короткого замыкания в брошенных домах, расположенных рядом.

«Вероятной причиной случившегося стало короткое замыкание неисправной бытовой техники. Версия поджога не рассматривается как основная», - сообщил источник «Интерфакса» в следственных органах.

Жители пострадавших в результате пожара уверены, что в данном случае имеет место быть поджог. Координатор «Открытой России» по Ростовской области Анастасия Шевченко считает, что пожар может быть выгоден тем, кому нужны дорогостоящие земли. Ранее местные жители жаловались на угрозы со стороны застройщика, который хочет выкупить их дома по заниженной стоимости.

Издание Donnews.ru со ссылкой на жителей Театрального проспекта сообщает, что представители застройщика, которые были похожи на бандитов из 90-х годов, вынуждали их покинуть дома, угрожали поджогом и говорили, что им нужно отчитаться о выселении жильцов на «их условиях» перед мэром Ростова Виталием Кушнаревым.

В свою очередь в пресс-службе губернатора Ростовской области «Интерфаксу» сообщили, что жители домов пожаловались главе региона на черных риелторов, которые якобы работают в центре города.

Пожар в частном секторе начался в понедельник 21 августа. За несколько часов площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров, после чего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В ликвидации пожара принимали участие около двух тысяч человек и вертолеты.

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