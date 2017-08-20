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20 августа 00:03

В Сургуте вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Пострадали семь человек

Информация о личности нападавшего разнится. По данным портала Life, резню устроил 23-летний Бобичел Абдурахманов. По другим данным, нападавшим является 19-летний Артур Гаджиев

Фото: Вести.ру/Алексей Плаксин

В Сургуте местный житель напал на прохожих на улице. В результате резни пострадали семь человек. Всем пострадавшим понадобилась госпитализация.

Информация о личности нападавшего разнится. По данным портала Life, резню устроил 23-летний Бобичел Абдурахманов. По другим данным, нападавшим является 19-летний Артур Гаджиев.

В пресс-службе УМВД России сообщили, что в настоящее время проверяется информация о психическом заболевании нападавшего.

Инцидент в Сургуте произошел в субботу, 19 августа, около 11 часов дня. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. В результате происшествия ранения получили семь человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Прибывшая на место происшествия полиция застрелила злоумышленника. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Позднее губернатор Югры Наталья Комарова заявила о стабильной обстановке в Сургуте.

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