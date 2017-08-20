В Сургуте вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Пострадали семь человек
Информация о личности нападавшего разнится. По данным портала Life, резню устроил 23-летний Бобичел Абдурахманов. По другим данным, нападавшим является 19-летний Артур Гаджиев
В Сургуте местный житель напал на прохожих на улице. В результате резни пострадали семь человек. Всем пострадавшим понадобилась госпитализация.
Информация о личности нападавшего разнится. По данным портала Life, резню устроил 23-летний Бобичел Абдурахманов. По другим данным, нападавшим является 19-летний Артур Гаджиев.
В пресс-службе УМВД России сообщили, что в настоящее время проверяется информация о психическом заболевании нападавшего.
Инцидент в Сургуте произошел в субботу, 19 августа, около 11 часов дня. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. В результате происшествия ранения получили семь человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Прибывшая на место происшествия полиция застрелила злоумышленника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Позднее губернатор Югры Наталья Комарова заявила о стабильной обстановке в Сургуте.