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Происшествия
17 августа 19:52

В Барселоне водитель фургона совершил наезд на пешеходов на туристической улице

В Барселоне неизвестный мужчина совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека и более 20 пострадали. Испанские правоохранительные органы признали инцидент в Барселоне терактом

Фото: Reuters

В Барселоне неизвестный мужчина совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека и более 20 пострадали. Испанские правоохранительные органы признали инцидент в Барселоне терактом.

Инцидент произошел на популярной туристической улице Рамбла. Водитель фургона совершил наезд на пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Следом еще двое вооруженных мужчин ворвались в один из ресторанов в центре Барселоны. По другим данным, водитель фургона вошел в ресторан и захватил заложников. Другие подробности пока неизвестны.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки. Также закрыты некоторые станции метрополитена.

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