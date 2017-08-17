В Барселоне водитель фургона совершил наезд на пешеходов на туристической улице
В Барселоне неизвестный мужчина совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека и более 20 пострадали. Испанские правоохранительные органы признали инцидент в Барселоне терактом
Фото: Reuters
В Барселоне неизвестный мужчина совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека и более 20 пострадали. Испанские правоохранительные органы признали инцидент в Барселоне терактом.
Инцидент произошел на популярной туристической улице Рамбла. Водитель фургона совершил наезд на пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Следом еще двое вооруженных мужчин ворвались в один из ресторанов в центре Барселоны. По другим данным, водитель фургона вошел в ресторан и захватил заложников. Другие подробности пока неизвестны.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки. Также закрыты некоторые станции метрополитена.