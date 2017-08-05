В Москве найден убитым гендиректор «Крокус Сити Океанариума» Андрей Чернов
Убийство Андрея Чернова было совершено утром 4 августа в Суворовском парке рядом с Рублевским шоссе. Убийца произвел не менее шести выстрелов в бизнесмена. Чернов от полученных ранений скончался на месте
В Москве найден мертвым соучредитель и гендиректор «Крокус Сити Океанариума» Андрей Чернов. Информацию об убийстве бизнесмена подтвердили в Следственном комитете.
Убийство Андрея Чернова было совершено утром 4 августа в Суворовском парке рядом с Рублевским шоссе. Убийца произвел не менее шести выстрелов в бизнесмена. Чернов от полученных ранений скончался на месте, сообщает «Интерфакс».
Источник ТАСС сообщает, что бизнесмена застрелили во время утренней пробежки.
В правоохранительных органах пока не называют никаких версий происшествия. Родственники погибшего рассказали, что у Чернова не было никаких проблем с бизнесом или конфликтов с конкурентами.