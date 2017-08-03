Меню
Происшествия
ВТБ: ни людям – лишь себе
Авторская колонка
03 августа 13:58
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Нормы ГТА

Хотел назвать историю со стрельбой в Мособлсуде «удивительной», но потом подумал, что ничего особо удивительного в ней и нет. Место действия, конечно, необычное и подробности живописные. Но, в сущности, когда-то и где-то что-то подобное не могло не произойти. Да и чему вообще уже удивляться в истории «банды ГТА», если вспомнить, что в свое время главарь бандитов квартировал в доме Алексея Староверова, который был тогда начальником управделами Генпрокуратуры. И в этом доме был такой арсенал разнообразного оружия, что там уже не банду можно было вооружить, а пару стрелковых взводов.

То, что произошло в суде – это к разговору о государственных приоритетах. Когда пятерых головорезов сопровождает пара конвоиров, а всякого оппозиционера волокут в суд впятером, ввосьмером. Потому что для государства оппозиция опаснее бандитов. Тут нам слезно жалуются, что у конвоиров маленькие зарплаты. Вроде как за такие деньги людей на такую работу не найти и поэтому их не хватает. А не хватает до какой степени? Пять убийц и два охранника, одна из которых женщина! У нас, получается, в стране преступников в два с половиной раза больше, чем охраны? Или всю охрану бросили на еще более жутких маньяков? У нас вообще всякое безобразие любят объяснять то нехваткой денег, то нехваткой кадров, то еще каким-нибудь человеческим фактором.

Но вот когда митинг какой-нибудь проходит, у меня не складывается впечатления, что в полиции, в ОМОНе, в Росгвардии не хватает людей. И не выглядят они, как нищеброды с копеечным жалованием. Им за плевок на бронежилет квартиры раздают, как дико пострадавшим от смутьянов. Потому что, когда надо зачистить местность от несогласных – тогда у нас быстро находятся и силы, и средства. А когда простые бандиты и убийцы – тут и пары человек хватит. К тому же исторически для репрессивного государства уголовники были социально близким элементом – в отличие от политических. Пускай даже эти уголовники сплошь азиаты, а не православные соотечественники. И вот так чье-то разгильдяйство сложилось с государственными приоритетами, и получилась битва в знаменитом суде. Не случись она в этот день – случилась бы в другой. И может случиться еще не раз.

Источник - Эхо Москвы

Сейчас на главной
Горячие новости
Рестораны не досчитались выручки из-за «Моей улицы»
Московские рестораны и кафе, которые расположены в зоне ремонта дорог в рамках программы «Моя улица», потеряли треть посетителей и четверть выручки. Всего в программу по благоустройству «Моя улица» попали 85 улиц в центре города
инновации
Новая «прачечная» для бюджетных миллиардов
Наше государство тратит столько денег на разные прожекты, что, скорее всего, никто бы и не обратил внимания на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что «свыше 12 миллиардов рублей составит бюджетное финансирование Национальной Технологической Инициативы»
Горячие новости
Побег с целью ликвидации
В деле о попытке побега членов так называемой «банды ГТА» из здания Мособлсуда появилась новая версия. В спецслужбах предполагают, что обвиняемых могли спровоцировать на побег и даже помочь с его реализацией
Горячие новости
Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин перенес инсульт в СИЗО
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин перенес инсульт в следственном изоляторе. Напомним, экс-губернатор находится под следствием по обвинению в получении взяток в особо крупном размере
Горячие новости
«Могильщик Москвы!»
Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рейтинг российских градоначальников по версии экспертов Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве России
Горячие новости
РПЦ призвала запретить «лицемерную» рекламу безалкогольного пива
Русская православная церковь выступила против рекламы безалкогольного пива. В церкви считают, что реклама данного продукта является лицемерием
Горячие новости
Центральный банк почти на рубль повысил курс доллара и евро
Центральный банк России резко поднял курсы евро и доллара на четверг, 3 августа. Официальный курс американского доллара установлен в размере 60,58 рубля. По сравнению с предыдущим показателем доллар подорожал на 74 копейки
Горячие новости
На Лермонтовских местах в Подмосковье появится «многоэтажное гетто»
Московские власти планируют отдать под застройку многоэтажными домами часть сельскохозяйственных земель в Зеленограде. Многоэтажки также могут появиться на территории усадьбы Середниково в Солнечногорском районе Подмосковья
Авторская колонка
Ничего себе, Трамп с Путиным поговорили в Гамбурге!
В современном мире такие решения, как новые американские санкции, хоть и выгодны принимающей их стороне, но невозможны, если нет признанного международным сообществом повода.
Ходорковский Михаил
Горячие новости
Начальник кемеровского УФСИН попался на взятке
По данным Следственного комитета, в 2012 году начальник кемеровского УФСИН из корыстных побуждений предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта на сумму около 60 млн рублей с его организацией
Министерство обороны
«Баланда» для Росгвардии
Компанию-поставщика продовольствия для внутренних войск МВД заподозрили в мошенничестве. Об этом заявил заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин, сообщив так же, что военная прокуратура уже обратилась в Следственный комитет ...
Горячие новости
«Победа» побоялась божьей кары
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков пожаловался на авиакомпанию «Победа», которая не смогла посадить всю его семью на один рейс, хотя у них на руках уже были посадочные талоны
Горячие новости
Закрытие свалок в Подмосковье привело к мусорному коллапсу
Московская область оказалась на грани мусорного коллапса в связи со срочным закрытием ряда полигонов твердых бытовых отходов по поручению президента России. В связи с закрытием свалок сотни мусоровозов теперь вываливают отходы в лес или ближайшие канавы
Горячие новости
Чеченских геев объявили в розыск как сторонников «Исламского государства»
Чеченские власти объявили в розыск несколько гомосексуалистов, но в документах на розыск указали их в качестве сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
Горячие новости
Игроки «Автомобилиста» перед матчем с «Ак Барсом» остались без формы, клюшек и коньков
Хоккейный клуб «Автомобилист» не смог выставить всех своих игроков на матч Кубка губернатора Нижегородской области против казанского «Ак Барса» из-за пропажи клюшек и коньков
Горячие новости
В Мособлсуде во время заседания по делу «банды ГТА» произошла перестрелка
В Московском областном суде во время одного из заседаний произошла перестрелка. По уточненным данным, инцидент произошел во время суда по делу «банды ГТА». По предварительным данным, два человека получили ранения
Горячие новости
Московские власти в рамках программы реновации снесут 5144 дома
Московское правительство официально утвердило программу реновации жилого фонда, которая предполагает массовый снос жилых домов. Глава города Сергей Собянин объявил, что всего в программу сноса включены 5144 дома
Горячие новости
Сочинский национальный парк отдали племяннице Рогозина
Новым директоров Сочинского национального парка, который является одним из самых посещаемых парков в стране, стала журналист и декоратор Дарья Филиппова. По некоторым данным, она приходится племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина