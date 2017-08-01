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01 августа 15:14

В Мособлсуде во время заседания по делу «банды ГТА» произошла перестрелка. Ранены два человека

В Московском областном суде во время одного из заседаний произошла перестрелка. По уточненным данным, инцидент произошел во время суда по делу «банды ГТА». По предварительным данным, два человека получили ранения

В Московском областном суде во время одного из заседаний произошла перестрелка. По уточненным данным, инцидент произошел во время суда по делу «банды ГТА».

Адвокат Софья Рубасская сообщила РИА Новости, что в результате перестрелки ранения получили конвойный и женщина-пристав. Адвокат также сообщили, что всего в здании суда прозвучало не менее 20 выстрелов.

Из здания Мособлсуда в настоящее время эвакуируют всех людей. Судебные заседания перенесены.

«Московский комсомолец» сообщает, что стрельба произошла на заседании по рассмотрению дела в отношении предполагаемых участников «банды ГТА». Речь идет о группе выходцев из стран Средней Азии, которые совершили серию убийств автовладельцев на территории Московской области.

По данным издания, во время заседания один из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте. Подсудимый выхватил у охранника пистолет, после чего началась перестрелка.

«Интерфакс» сообщает, что сотрудники полиции обезвредили пять человек, которые напали на конвойных. «По предварительным данным, нейтрализованы пять преступников. Перед этим они напали с огнестрельным оружием на конвойных», — сообщил источник агентства.

По другим данным, сотрудники полиции убили троих обвиняемых по делу банды. Еще два подсудимых получили ранения. РБК сообщает о ликвидации четверых обвиняемых. В правоохранительных органах также подтвердили, что перестрелку начали фигуранты уголовного дела, которые завладели оружием конвойных. 

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