Москвичка получила серьезные травмы из-за аварии на месте ремонта в рамках программы «Моя улица»
Департамент капитального строительства мэрии Москвы проводит проверку информации о получении москвичкой серьезных травм из-за аварии на месте ремонтных работ. Молодая женщина получила ожоги 35% тела
Департамент капитального строительства мэрии Москвы проводит проверку информации о получении москвичкой серьезных травм из-за аварии на месте ремонтных работ. Молодая женщина получила ожоги 35% тела.
Инцидент произошел на улице Зацепский вал, где проводятся работы в рамках городской программы «Моя улица».
35-летняя Елизавета Катова 27 июля проходила мимо дома номер 2 на Зацепском валу, когда на месте ремонтных работ раздался хлопок и произошло возгорание. Женщина получила ожоги второй и третьей степени 35% тела.
Супруг пострадавшей со ссылкой на рабочих рассказал, что во время ремонта бордюра экскаватор повредил высоковольтный кабель, располагавшийся под тротуаром рядом с двумя колодцами. В колодцах по предварительным данным скопился газ метан, который взорвался.
В департаменте капитального строительства Москвы «Коммерсанту» сообщили, что «ситуация оказалась сложнее, чем представлялось изначально». От других комментариев чиновники отказались, сообщив, что ведется проверка.
Радиостанция «Эхо Москвы» сообщает, что в связи с происшествием возбуждено уголовное дело.
Согласно данным сайта госзакупок, конкурс на проведение ремонтных работ на Зацепском валу стоимостью более 2,5 млрд рублей выиграла компания ООО «Техинжпром». В компании происшествие пока не комментируют.
Столичные чиновники в свою очередь говорят, что места проведения ремонтных работ огорожены и снабжены запретительными табличками, поэтому непонятно, как пострадавшая могла попасть на ремонтируемый участок.