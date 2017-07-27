По делу об аварии на Волоколамском шоссе в розыск объявлен сын экс-главы МГТС
Правоохранительные органы объявили в розыск по делу о резонансном ДТП на Волоколамском шоссе Москвы сына бывшего гендиректора МГТС Михаила Смирнова. По версии следствия, именно Андрей Смирнов спровоцировал аварию
Правоохранительные органы объявили в розыск по делу о резонансном ДТП на Волоколамском шоссе Москвы сына бывшего гендиректора МГТС Михаила Смирнова. По версии следствия, именно Андрей Смирнов спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей, а затем скрутил номера на своей машине и скрылся в неизвестном направлении.
По данным Telegram-канала Mash, 32-летний Андрей Смирнов до 25 лет проживал в Швейцарии. Несколько лет назад вернулся в Россию.
Согласно предварительным данным, водитель Merсedes S500 на большой скорости перестраивался из одной полосы в другую и в итоге вылетел на встречную полосу, спровацировав столкновения четырех машин, одна из которых практически полностью сгорела. Пострадали четыре человека.
Водитель Mercedes после аварии скрутил номера и скрылся с места происшествия. В настоящее время его местонахождение устанавливается.