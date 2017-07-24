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24 июля 11:52

В Махачкале злоумышленники похитили главу дагестанского Минстроя и потребовали выкуп в 70 млн рублей

В Дагестане был похищен глава регионального Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Похитители потребовали за чиновника выкуп в размере 70 млн рублей. Злоумышленников задержали во время передачи части выкупа

Фото: Onkavkaz.com

В Дагестане был похищен глава регионального Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Похитители потребовали за чиновника выкуп в размере 70 млн рублей.  В настоящее время министр освобожден, а злоумышленники задержаны.

По данным Следственного комитета, министра строительства и ЖКХ похитили еще 20 июля в Махачкале. Злоумышленники угрожали высокопоставленному региональному чиновнику огнестрельным оружием.

Спустя некоторое время похитители потребовали выкуп за министра в размере 70 млн рублей. Во время передачи части выкупа в размере 30 млн рублей мужчины были задержаны сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии. Министр был освобожден, сообщает «Лента.ру». В заложниках министр пробыл около 7 часов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека организованной группой», «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Незаконный оборот оружия».

В Следственном комитете не назвали имя потерпевшего. На официальном сайте правительства республики Дагестан сообщается, что Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ возглавляет Ибрагим Казибеков.

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