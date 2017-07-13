Суд вынес приговор по делу Бориса Немцова. Исполнитель убийства получил 20 лет
Московский окружной военный суд приговорил исполнителя убийства Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также вынес решение о назначении Дадаеву штрафа в размере 100 тысяч рублей
Московский окружной военный суд приговорил исполнителя убийства Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Суд также вынес решение о назначении Дадаеву штрафа в размере 100 тысяч рублей, а также лишения его звания лейтенанта и ордена Мужества.
Приговор Зауру Дадаеву основывается на вердикте присяжных, признавших его виновным и не заслуживающим снисхождения.
Гособвинение требовало приговорить Дадаева к пожизненному заключению и оштрафовать на 200 тысяч рублей.
Соучастники убийства Бориса Немцова приговорены к срокам от 11 до 19 лет колонии строгого режима.
Анзора Губашева приговорили к 19 годам лишения свободы, Шадида Губашева - к 16 годам, Темирлана Эскерханов – 14 годам, а Хамзата Бахаева 11 годам. Каждому из них назначен штраф в 100 тысяч рублей.
Защита фигурантов громкого дела намерена обжаловать приговор.
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Организатором убийства политика следствие считает Руслана Мухудинова, который в настоящее время находится в розыске. За убийство он предложил исполнителям 15 млн рублей.