Студенты МАДИ потребовали наказать виновника смертельного ДТП из МГИМО
Смертельная авария на Кутузовском проспекте Москвы, в которой погиб мотоциклист, спровоцировала конфликт между студентами двух вузов. Погибшим в ДТП оказался руководитель мотодвижения МАДИ, а предполагаемым виновником – студент МГИМО
Смертельная авария на Кутузовском проспекте Москвы, в которой погиб мотоциклист, спровоцировала конфликт между студентами двух вузов. Погибшим в ДТП оказался руководитель мотодвижения МАДИ, а предполагаемым виновником – студент МГИМО.
Авария произошла в ночь на 26 июня на Кутузовском проспекте. Автомобиль Mercedes ML сначала подрезал мотоциклиста на Yamaha R1 на очень высокой скорости, а после столкновения попытался скрыться. В машине также находилась девушка. По словам свидетелей аварии, за рулем в момент ДТП была именно она, а затем место за рулем занял молодой человек.
Впрочем, скрыться виновникам смертельной аварии не удалось. Внедорожник попал еще в одно ДТП. «Мерседес» зацепил остановку и съехал в кювет. Водителя задержали. Также сообщается, что за рулем молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В минувший вторник около здания Московского государственного института международных отношений собрались несколько десятков студентов МАДИ и байкеров. Манифестанты потребовали объективного расследования ДТП, в котором погиб руководитель организации 23-летний Аркадий Дымов.
Член сообщества «Мотомосква» Дмитрий Беляев рассказал «Газете.Ru», что Дымов был в полной экипировке, но ему это не помогло. Врачи диагностировали у него закрытую мозго-черепную травму, ушиб сердца, легкого, разрыв селезенки, печени, закрытый перелом правой кисти, ушибы правой коленки, бедра.
По словам очевидцев, в Mercedes-Benz ML с «красивым» номером Х228ХХ197RUS находились студенты МГИМО. Имя девушки пока неизвестно. Ее спутника предположительно зовут Аркадий Смелов.
В ГУ МВД по Москве пообещали в ближайшее время прокомментировать резонансное ДТП.