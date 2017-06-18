В Москве погоня за нарушителем ПДД обернулась аварией с участием трех машин
В Москве нарушитель правил дорожного движения на автомобиле Mercedes, пытаясь скрыться от полицейских, спровоцировал ДТП с участием нескольких машин. В результате инцидента пострадали четыре человека
В Москве нарушитель правил дорожного движения на автомобиле Mercedes, пытаясь скрыться от полицейских, спровоцировал ДТП с участием нескольких машин. В результате инцидента пострадали четыре человека.
По данным ГУ МВД России по Москве, в ночь на воскресенье, 18 июня, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Mercedes. Водитель требование полицейских проигнорировал, а сотрудники ДПС пустились в погоню. На Новослободской улице водитель Mercedes совершил столкновение с другим автомобилем и патрульной машиной ДПС.
В результате ДТП травмы получили четыре человека, в том числе трое сотрудников ДПС.
В отношении нарушителя составлен протокол по трем статьям КоАП: управление транспортным средством без прав, невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и отсутствие полиса ОСАГО.
Водителю Mercedes также инкриминируют неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.