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18 июня 13:13

В Москве погоня за нарушителем ПДД обернулась аварией с участием трех машин

В Москве нарушитель правил дорожного движения на автомобиле Mercedes, пытаясь скрыться от полицейских, спровоцировал ДТП с участием нескольких машин. В результате инцидента пострадали четыре человека

Фото: АГН "Москва"

В Москве нарушитель правил дорожного движения на автомобиле Mercedes, пытаясь скрыться от полицейских, спровоцировал ДТП с участием нескольких машин. В результате инцидента пострадали четыре человека.

По данным ГУ МВД России по Москве, в ночь на воскресенье, 18 июня, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Mercedes. Водитель требование полицейских проигнорировал, а сотрудники ДПС пустились в погоню. На Новослободской улице водитель Mercedes совершил столкновение с другим автомобилем и патрульной машиной ДПС.

В результате ДТП травмы получили четыре человека, в том числе трое сотрудников ДПС.

В отношении нарушителя составлен протокол по трем статьям КоАП: управление транспортным средством без прав, невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и отсутствие полиса ОСАГО.

Водителю Mercedes также инкриминируют неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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