В Подмосковье погибшего в ДТП 6-летнего ребенка признали «сильно пьяным»
Авария, вызвавшая широкий общественный резонанс в социальных сетях, произошла в микрорайоне Павлино во дворе дома №39. Женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris сбила 6-летнего Алешу Шимко, который с дедушкой возвращался с прогулки
В подмосковном городе Железнодорожный погибшего под колесами автомобиля 6-летнего ребенка обвинили в том, что он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
Авария, вызвавшая широкий общественный резонанс в социальных сетях, произошла в микрорайоне Павлино во дворе дома №39. Женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris сбила 6-летнего Алешу Шимко, который с дедушкой возвращался с прогулки. Машина протащила ребенка под днищем несколько метров. От полученных ранений мальчик скончался.
Виновница аварии заявила, что «ребенок был пьян». Звучит абсурдно, однако эксперты утверждают, что в крови мальчика было 2,7 промилле (примерно одна бутылка крепкого алкоголя). На основании экспертизы следователь по делу об аварии сделал вывод, что ребенок «упал под машину сам», сообщает Mash.
Свидетели инцидента рассказали, что женщина-водитель во время движения разговаривала по телефону. При этом скорость автомобиля была примерно 50 километров в час.
Родители погибшего ребенка пришли в ужас от результатов экспертизы и потребовали проведение повторной проверки. «В заключении написано, что в крови моего ребенка - 2,7 промилле алкоголя, это бутылка водки, что он в этом состоянии мог передвигаться и сам попал под колеса машины. Это беспредел», - заявил отец ребенка Роман Шимко, слова которого приводит Life.
Семья Шимко также обратила внимание на то, что с уличных камер видеонаблюдения пропали записи, а на свидетелей аварии оказывается давление.
Возбуждение уголовного дела следователи откладывали около месяца, а женщина-водитель в настоящее время находится в статусе свидетеля. СМИ связывают нежелание правоохранительных органов возбуждать дело с тем, что женщина-водитель является женой члена местной ОПГ. Официально данная информация не подтверждена.
В связи со сложившейся ситуацией родители погибшего мальчика обратились к руководителям Следственного комитета, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой в проведении справедливого расследования.
В Следственном комитете сообщили, что заберут у МВД расследование дела об аварии. СКР проведет повторную экспертизу, а также проверит информацию об уничтожении улик и давлении на свидетелей.