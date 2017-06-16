Меню
Происшествия
ВТБ: ни людям – лишь себе
Происшествия
16 июня 00:03

В Подмосковье погибшего в ДТП 6-летнего ребенка признали «сильно пьяным»

Авария, вызвавшая широкий общественный резонанс в социальных сетях, произошла в микрорайоне Павлино во дворе дома №39. Женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris сбила 6-летнего Алешу Шимко, который с дедушкой возвращался с прогулки

Фото: Life

В подмосковном городе Железнодорожный погибшего под колесами автомобиля 6-летнего ребенка обвинили в том, что он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария, вызвавшая широкий общественный резонанс в социальных сетях, произошла в микрорайоне Павлино во дворе дома №39. Женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris сбила 6-летнего Алешу Шимко, который с дедушкой возвращался с прогулки. Машина протащила ребенка под днищем несколько метров. От полученных ранений мальчик скончался.

Виновница аварии заявила, что «ребенок был пьян». Звучит абсурдно, однако эксперты утверждают, что в крови мальчика было 2,7 промилле (примерно одна бутылка крепкого алкоголя). На основании экспертизы следователь по делу об аварии сделал вывод, что ребенок «упал под машину сам», сообщает Mash. 

Свидетели инцидента рассказали, что женщина-водитель во время движения разговаривала по телефону. При этом скорость автомобиля была примерно 50 километров в час.

Родители погибшего ребенка пришли в ужас от результатов экспертизы и потребовали проведение повторной проверки. «В заключении написано, что в крови моего ребенка - 2,7 промилле алкоголя, это бутылка водки, что он в этом состоянии мог передвигаться и сам попал под колеса машины. Это беспредел», - заявил отец ребенка Роман Шимко, слова которого приводит Life.

Семья Шимко также обратила внимание на то, что с уличных камер видеонаблюдения пропали записи, а на свидетелей аварии оказывается давление.

Возбуждение уголовного дела следователи откладывали около месяца, а женщина-водитель в настоящее время находится в статусе свидетеля. СМИ связывают нежелание правоохранительных органов возбуждать дело с тем, что женщина-водитель является женой члена местной ОПГ. Официально данная информация не подтверждена. 

В связи со сложившейся ситуацией родители погибшего мальчика обратились к руководителям Следственного комитета, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой в проведении справедливого расследования.

В Следственном комитете сообщили, что заберут у МВД расследование дела об аварии. СКР проведет повторную экспертизу, а также проверит информацию об уничтожении улик и давлении на свидетелей.  

Материалы по теме
В Москве инспектор ППС насмерть сбил пешехода на остановке общественного транспорта
В Забайкальском крае разбился автобус с паломниками. Погибли 13 человек
В Тульской области в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека
Сейчас на главной
Горячие новости
Питание московских школьников отдали «повару Путина»
Компании, связанные с ресторатором Евгением Пригожиным, выиграли контракты на организацию питания московских школьников на сумму около 50 млрд рублей. Эксперты считают, что тендеры были проведены с нарушениями законодательства
Горячие новости
«Вы там не найдете каких-то особенных мехов»
Отвечая на вопрос о своем поместье в подмосковном поселке Акулинино, Владимир Якунин заявил, что сведения о «шубохранилище» являются выдумкой. На его подмосковной даче есть только маленькая кладовка для меховых изделий
Горячие новости
На государственном ТВ что-то пошло не так
Пока президент России в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, интернет-пользователи активно обсуждают sms-сообщения, которые присылают на горячую линию. Сообщения, которые выводятся на экран в студии, стали гвоздем программы сегодняшней «прямой линии»
Горячие новости
Чиновники защитили себя от борцов с коррупцией
Депутаты Госдумы 14 июня приняли во втором чтении законопроект, который позволяет засекречивать информацию о владении недвижимостью и фирмами лицами, которые находятся под государственной охраной, а также членами их семей
Горячие новости
Прощай, международный роуминг
В странах Евросоюза с 15 июня 2017 года отменяется международный роуминг. В специальном заявлении Еврокомиссии говорится о том, что ЕС «объединяет людей и делает их жизнь более легкой, а конец сборов за роуминг — это настоящая европейская история успеха»
Горячие новости
Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в возрасте 88 лет
В Москве скончался известный актер театра и кино Алексей Баталов. Народному артисту СССР было 88 лет. Близкий друг актера Владимир Иванов рассказал, что Алексей Баталов умер тихо во сне в одной из столичных больниц
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Окружение Путина «испытывает привязанность» к этому месту
Семья российского президента Владимира Путина владеет, по меньшей мере, двумя домами на территории Франции. Одну покупку совершил предполагаемый зять главы государства, а владельцем второго особняка называют нового мужа Людмилы Путиной
Горячие новости
Гвардия потерпевших
Росгвардия застраховала жизнь и здоровье своих сотрудников. Страховыми случаями являются гибель силовиков во время исполнения служебных обязанностей, получение ими травм и контузий. Госконтракт заключен с «Московской акционерной страховой компанией»
Горячие новости
Рабочих эксплуатируют и не платят зарплату
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, рабочие на стройках сталкиваются с эксплуатацией, плохими условиями труда, невыплатой зарплаты и практически не имеют возможности обратиться за помощью
Авторская колонка
Чего не хочет поколение Путина
На Тверскую в день России вышел безбашенный авангард той молодой России, которой их «отцы» могут предложить только одно: оставаться хранителями и заложниками собственной старости
Кучер Станислав
Горячие новости
Российские суды знают толк в гуманизме
В Санкт-Петербурге один из районных судов вынес оправдательный приговор местной жительнице, задержанной на акции против коррупции 12 июня, а затем по ее просьбе пересмотрел свое же решение. В итоге женщину арестовали на 10 суток
РЖД
Перевозчик, перевозчик – а я маленький такой…
В прошлом году на территории Подмосковья было травмировано 663 человека, из которых 443 скончалось. На полигоне Московской железной дороги в 2016 году травмы получили 1082 человек, из которых 688 человек были ранены смертельно ...
Горячие новости
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о сносе «хрущевок»
Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, который разрешает властям снос жилых пятиэтажных домов.
Горячие новости
Не успел родиться, а долги уже накопил
Московский суд взыскал с жителя столицы долг по квартплате, который начал накапливаться еще задолго до его рождения. Кроме того, несовершеннолетний москвич не является собственником квартиры с долгом и никогда там не проживал
медработники
Врачам и медсестрам отказано в праве на защиту
Нападение на медиков стало дежурной темой новостей. С 2010 по 2016 год в России официально зарегистрировано 1226 таких случаев. Сколько не зарегистрировано, остается гадать. 2017-й дошел только до половины, судя по сообщениям, попадающим в СМИ, статистика неутешительная.
Горячие новости
Премии маленькие, квартиры не дают
Сотрудники московской прокуратура написали жалобу на имя генерального прокурора Юрия Чайки, в которой сообщили о нарушении их трудовых прав. Прокуроры пожаловались на своего начальника Владимира Чурикова и маленькие премии
Горячие новости
Коммунальщиков поставят на счетчик
Российские граждане могут требовать выплаты компенсации за некачественные жилищно-коммунальные услуги. Граждане могут рассчитывать как не денежные выплаты за «моральный вред» из-за отключения света или воды, так и на пересчет стоимость услуг ЖКХ
Горячие новости
Чиновников пересадили на такси
Чиновников Министерства финансов России пересадили со служебных автомобилей на такси сервисов Uber и «Яндекс.Такси». Такое решение было принято с целью оптимизации расходов на обеспечение автотранспортными средствами