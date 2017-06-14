Перевозчик, перевозчик – а я маленький такой…
ОАО «Центральная ППК» и ООО «Аэроэспресс» - крупнейшие пригородные железнодорожные перевозчики центральной России, для которых десятки миллионов людей, вынужденных пользоваться их услугами, это не пассажиры – это… пассажиропоток
Жертвы услуг
Не так давно в Московской области под колесами электропоезда погибла Юлия Хрущева - внучка бывшего главы советского государства Никиты Хрущева. В этот момент по станции проходил электропоезд сообщением Внуково-Москва, на подаваемые машинистом сигналы большой громкости женщина, переходившая пути в неположенном месте, не успела отреагировать и была травмирована. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Такова официальная версия.
Как ни печально, эта новость примечательна только именем жертвы – на самом же деле, гибель людей под колесами поездов давно стала рутиной. Останки погибших убирают с путей с таким же постоянством, как снег зимой или листву по осени – с той лишь разницей, что люди гибнут вне зависимости от сезона.
В прошлом году на территории Подмосковья было травмировано 663 человека, из которых 443 скончалось. На полигоне Московской железной дороги в 2016 году травмы получили 1082 человек, из которых 688 человек были ранены смертельно. Самой распространенной причиной несчастных случаев на железной дороге является хождение по путям в неустановленном месте, что чаще всего и указывают в акте после проверки случившегося.
В то же время представители перевозчиков постоянно уверяют, что намерены увеличивать количество обустроенных переходов через пути, чтобы обезопасить людей – но при этом явно не успевают за стремительно растущими новыми жилыми микрорайонами.
К примеру, жители нового квартала Вашутино в подмосковных Химках каждый день вынуждены рисковать своей жизнью, чтобы попасть на работу, вернуться домой или просто выйти в магазин. Их микрорайон отрезан от «большой земли» железной дорогой, по которой летят электрички, "Сапсаны", "Аэроэкспрессы".
Денег на переход не закладывали, значит, надо будет искать частного инвестора. Ну, а пока десятки тысяч химкинских новоселов каждый день будут перебегать перед гудящими электричками-убийцами, чтобы попасть на свой автобус или просто сходить за хлебом в магазин.
Да и многие из ныне существующих переходов сами по себе представляют опасность для людей. Отсутствует освещение, не горят семафоры – в темное время людям приходится брать с собой фонарики или подсвечивать под ноги телефонами, чтобы не поломаться на «обгрызанных» ступеньках, сделанных еще при союзе. Через пути тоже приходится пробираться одновременно глядя под ноги и посматривая по сторонам – вдруг на подходе электричка?
Что же касается гибели Юлии Хрущевой, погибшей, якобы, по своей вине, то здесь быстро озвученная официальная версия уже дала трещину. Во-первых, «Мичуринец» - типичная такая «дачная» станция. Две платформы, между ними рельсы. Небольшой домик билетной кассы - вот и вся инфраструктура. Переход через пути - обычный настил, через который и переходила пожилая женщина.
Семафора, который начинает верещать при приближении поезда, здесь нет. А за станцией с одной стороны «железка» дает изгиб, за которым идет лес. Вот из-за него на расстоянии нескольких сотен метров и выныривает поезд, который едет из Внуково в Москву.
Машинист отчаянно сигналит, приближаясь к станции – но у пожилых людей куча возрастных болячек. 77-летняя Юлия Хрущева, как поговаривают, была глуховата.
Конечно, представители всех перевозчиков говорят правильные вещи - прежде чем пересекать пути, человек должен посмотреть по сторонам, убедиться, что поездов нет. И только затем – переходить. Наверняка, Юлия Хрущева так и сделала – перед путями, и только потом пошла. Но почти в 80 лет переход занимает у человека какое-то время, которого составу как раз хватает, чтобы вынырнуть из-за леса и оказаться на станции, когда уже сигнала и экстренного торможения недостаточно для предотвращения беды…
Перевозчики о себе
Из официальной информации о ОАО «Центральная ППК» все гладко – крупнейший перевозчик, охват – 11 регионов, работать начал в 2006-м на Павелецком направлении Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», потом расширение направлений.
За последние годы ЦППК, которую с 2012 года возглавляет Михаил Хромов, по ее собственному же утверждению, «удалось повысить эффективность Компании и вывести ее на уровень одной из немногих в России прибыльных пригородных пассажирских компаний. Кроме того, Центральная ППК стала первой среди пригородных пассажирских компаний, закупившей собственный подвижной состав. В программу по развитию железнодорожного транспорта, разработанную совместно Москвой, РЖД и Московской областью, включена закупка нового подвижного состава и модернизация прежнего».
«Новые поезда производства … оснащены системой климат-контроля, современными кресельными блоками, экологически чистыми туалетными комплексами, прислонно-сдвижными дверями с электроприводом, системами видеонаблюдения в салонах и тамбурах…». – это информация с официального сайта компании, которая ежедневно отправляет в путь примерно 1,6 миллиона человек, а всего за прошлый год перевезла более 540 миллионов пассажиров, ради которых денно и нощно не спят 8 тысяч сотрудников компании и к услугам которых 573 оборудованных остановочных пункта в Московском железнодорожном транспортном узле.
Правда, официальную статистику слегка портят реальные факты – в том числе, на тему тех же «оборудованных остановочных пунктов». К примеру, пассажиры, уезжающие в Смоленск из посёлка Красный Бор, направление, так же входящее в сферу деятельности ЦППК, а также проезжающие славный населённый пункт на поездах и электричках долгое время могли любоваться местной «достопримечательностью» - голым ржавым остовом на месте остановки поездов.
Когда ЦППК завалили жалобами, их пресс-служба сумела выдавить из себя: «… сейчас идет работа по установке, поэтому навес и лавочки находятся в процессе монтажа».
Сколько нужно времени огромной компании со штатом в 8 тысяч сотрудников, чтобы обшить небольшой каркас металлическим листом? Там-то бригаде в три-четыре человека работы на полдня максимум. Поговаривали, что пассажиры электропоездов, идущих через Красный Бор, и спустя месяц наблюдали в окна тот же сиротливый «скелет», именуемый остановочным пунктом…
«Аэроэкспресс», перевезший в прошлом году 11,6 миллионов человек к подмосковным аэропортам, тоже мнения о себе явно недурного: «Система менеджмента качества ООО «Аэроэкспресс» соответствует требованиям международного стандарта… В своей деятельности «Аэроэкспресс» учитывает интересы социально незащищённых слоёв населения… «Аэроэкспресс» использует прогрессивные методы управления…».
Однако, гонясь за качеством услуги, компания забывает о тех, кто может попасться на пути летящего «аэроэкспресса» - пешеходные переходы и прочие знаки безопасности, предназначенные для людей, этой «адской машине», похоже, не указ. И люди гибнут под колесами экспрессов с завидным постоянством.
В районе платформы Долгопрудная Савеловского направления Московской железной дороги 70-летний не успел перейти через деревянный настил перехода – его сбил «аэроэкспресс». В самом Долгопрудном попал под колеса экспресса подросток, пытавшийся перейти через пути. Рядом с подмосковной платформой Дергунино экспресс, шедший в Шереметьево, сбил мужчину.
Понятно, что перевозя 540 миллионов пассажиров против 11,6 миллионов «аэроэкспресса», ЦППК и «косячит» больше – тем более, большая часть перевозок «центральной» - это пригородные электрички, всегда считавшиеся и в своем большинстве остающиеся эталоном «эконом-класса». Понятно и то, что подвижной состав ЦППК в разы превышает аэроэкспрессный – а, значит, и происшествия с ним случаются чаще. Но, тем не менее, и «дырявые» электрички и экспрессы «бизнес-класса» наряду с «Сапсанами» РЖД давно и прочно зовут в народе «поездами-убийцами», на пути следования которых лучше не попадаться.
Будь готов попасть в ад
Не все то правда, что люди говорят сами о себе – официальный сайт есть официальный сайт. А вот как комментируют свою работу в ЦППК бывшие и действующие сотрудники :
«Положительные стороны компании остались в прошлом. При новом генеральном директоре, который к железной дороге не имеет ни какого отношения, все пошло псу под хвост. Теперь он нацелен только на зарабатывание денег. Хотя... Есть подозрение, что он вообще не в курсе, что твориться за его спиной».
«Хамское отношение, резкое снижение зарплаты с 2015г., постоянное лишение премии, непродуманные маршруты…».
«Заранее будь готов попасть в АД. Идиотское быдло-руководство. Курское направление. Начальник орет матом на контролеров и обидно обзывает. Маршруты ужасные - выматывающий график работы. На маршрутах сплошные облавы, за каждую запятую лишают премии. В управление неимоверное количество бездельников высиживают время, а простые работяги кассиры и контролеры содержат их да еще сами постоянно огребают не за что...».
«Нереально раздутые штаты, в частности в отделе по связям с общественностью. Создается впечатление, что собрали в одну кучу блатных для ничегонеделания - просто чтобы место в кабинете как-то занять. В то время, как даже расписание электричек на сайте они разместить не в состоянии, да и информация на сайте по информативности и содержанию оставляет желать много лучшего…».
«В туалет выйти нельзя - лишат премии. Что-то, какой-то недочёт - вплоть до увольнения. Правда, начальство предлагает уволиться добровольно, как бы по собственному желанию. Работать моей маме больше негде, ибо возраст (ей уже 55, поэтому терпит. В жару летом даже вентилятор включить нельзя, не то, что, стоящие в каждой кассе кондиционеры - нарушение техники противопожарной безопасности. Лишают премии. Тем паче, что павильоны, в которых работают кассиры ОАО "Центральная ППК", сделаны из пластика, поэтому сотрудники чуть ли ни сознание теряли на работе. В скорую позвонить нельзя - телефоны предназначены только для внутренних звонков, а мобильная связь слабая или не ловится вообще».
«Сначала лишают премий за пустяковые недочеты, а потом заставляют выходить на работу в выходной под предлогом, что работать некому. А на самом деле просто все ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ люди уже давно поувольнялись оттуда».
А теперь немного об ООО «Аэроэкспресс». И снова из уст его работников.
«Какой то развод! Удерживали трудовую книжку, обманули, не сказали, что оформляют на 1 месяц, ужасная неорганизованность и хамство ректутерш!!! В договоре прописан только оклад 10 100р, а остальное прописано в какой-то писюльке под названием приказ (копию которого я конечно не получила)…».
«Немереный пафос (типа мы лучшие). Льгот нет вообще, хотя контора железнодорожная. Зарплаты с падением премии стали не лучше чем в РЖД...».
«Перспектив нет никаких, кроме как увольнение. Во всех проблемах руководства, винят сотрудников. Очень много "своих" людей…».
«Тугодумство работников, ответственных за исправное состояние поездов Аэроэкспресс…».
«… идти сюда работать ни кому не рекомендую, так как уровень части работников, вообще не дотягивает до специалистов…».
Согласитесь, не совсем то, что говорили ребята сами о себе. И суть ведь не в том, работники говорят про «ад» – дело в том, каково качество услуг населению при отсутствии условий для нормальной работы?
ЦППК: ваш комфорт - не наша забота
А теперь немного «теплых слов» от тех, кто пользуется услугами перевозчиков.
«Лето 2016 года. Станцию Маленковскую ремонтируют, но турникеты стоят.
Малолетних детей тут же зажимает турникетами. Нет прохода для инвалидов и с детьми. Билеты продают только разовые. Каждый день стоишь в очереди, чтобы проехать в духоте и не сдохнуть. Не знаю, кто и как считал пассажиропоток, но после установки турникетов очередь к каждому из них по 15 человек и это летом».
«Поезд Москва-Фрязево на пол состава проезжает остановку Воронок и останавливается. Двери открываются во всех вагонах. Люди прыгают из вагона на землю с высоты около метра, чтобы выйти на своей станции. Кто-то неудачно. Чаще всего пожилые и с пожитками».
«Каждый день езжу в "проссаных" поездах. В тамбуре дышать невозможно. Поезда разные, разных городов Ярославского направления. Люди просто закрывают носы шарфами. Похоже, теперь вагоны перестали мыть вообще, а бомжи стали тут спать постоянно».
«Электрички в настоящее время находятся в ведении одной компании – ЦППК, которая стала превращать социальный железнодорожный транспорт в некоторое подобие тюрьмы. На станциях стали появляться турникеты и серые заборы. Причем турникеты ЦППК устанавливает на самих платформах, чтобы не строить новые удобные переходы через пути. Причем сами турникеты пытаются впихнуть на узкие платформы с высокой загрузкой (например, станция Нахабино - у каждого спуска с моста установлено по два турникета, в результате чего на мосту и платформе скапливается пробка из нескольких сотен людей). Возникает еще сложность, провожающим теперь не место на платформах ЦППК - чтобы проводить человека, нужно купить билет за 100 рублей (беспредел какой-то). Если человек случайно проехал свою станцию, то он обязан заплатить за это драконовский тариф, так как он теперь официально является безбилетником».
«Контролеры в электричках ведут себя с пассажирами зачастую по хамски, ходят часто с охраной и в случае чего грозятся приводом в полицию (самовольно возлагают на себя полномочия полицейских). При выявлении пассажиров без билета, пробивают им билет с наценкой в 100 рублей, дескать, сбор за услугу. Люди обычно из разных мест добираются до электрички и не у всех есть возможность взять билет в кассе, соответственно пассажиры не обязаны переплачивать за услугу. Если ЦППК хочет чтобы все брали билет, то почему бы не установить билетные автоматы в салонах электричек, которые продавали бы билеты без всяких наценок?».
«В ЦППК вообще во всем все демократично - ближний рейс или дальний - может пойти любая электричка, нередко пассажирам приходится трястись на деревянных лавках в не отапливаемых вагонах по три часа. Есть у ЦППК и более комфортные электрички, именуемые с повышенной стоимостью проезда, но ЦППК не гарантирует наличие сидячего места. Порою вы всю дорогу будете ехать стоя на таком комфортабельном экспрессе, но ЦППК будет утверждать, что вы всю дорогу ехали с комфортом. Кроме того в электричках ЦППК нередко замечается отсутствие места для детских колясок и колясок инвалидов - наверное ЦППК считает что незачем возить людей, бесплатный проезд которых обговорен Федеральным законом и уставом организации».
После каждой истории или инцидента летят письма в ЦППК, администрации городов. Через месяц приходит шаблон от всех, что накажут, что обновят, что отремонтируют. Зачастую РЖД ссылаются на ЦППК, а ЦППК на РЖД. Власти городов не имеют власти воздействовать на монополиста РЖД. Все ответы как под копирку.
«Автоэкспресс» - международный стандарт на бумаге
«Ни под каким видом не связывайтесь с этой пройдошестой компанией. Оплатил билеты по интернету, получил смс с кодом прохода через турникет: один билет на 18 сентября - как заказывал, другой – почему-то на 19. Позвонил, сказали - поправят, поправили на следующий день, когда я уже заказал другой транспорт в аэропорт!!! Деньги возвращать отказались - 840 ре!!! Нормально Лексутову и Единой России в карман…»
«…на территории ООО Аэроэкспресс Белорусского вокзала у меня был украден кошелек со всей наличностью, что лишило меня поездки с дочерью-инвалидом в Стамбул на 2 дня. Общий ущерб от невозвратного тура вместе с наличностью составил 65 тыс. руб. - сумма непомерная для семьи инвалида и пенсионерки. ООО Аэроэкспресс не обеспечивает никаких мер безопасности пассажиров: 1) отсутствуют турникеты для прохода к поезду, как на Павелецком вокзале, 2) видеокамеры в вагонах недоступны в оперативном режиме для полиции, а такие кражи можно расследовать только по горячим следам, 3) нет связи с поездом во время движения или ее не хотят устанавливать, 4) персонал - охрана, полиция и работники самого ООО Аэроэкспресс - непрофессионален, равнодушен, даже при таком преступлении старший смены на информационной стойке сидел как мумия и ухмылялся - функции его не понятны. Кроме того, краже способствовали 2 конфликтные ситуации, произошедшие с нами в кассе: 1) дочери-инвалиду отказали в бесплатном проезде по социальной карте, в то время как ОАО РЖД все время предоставляет эту льготу именно по социальной карте - там намагничено ее наличие. 2) в кассе с моей банковской карты сняли 1200 руб. за 3 билета вместо 800 за 2 (инвалиды в ООО Аэроэкспресс идут по двойной оплате!). Воры, видимо, в отличие от охранников и полиции, мониторят зал и "пасли" нас от касс, видя наше возмущенное состояние и невозможность следить за своими сумками. В довершение всего в кассе мне не вернули 800 руб. за неиспользованные билеты. Ведь, согласно Правилам ООО Аэроэкспресс, даже смерть пассажира не может является достаточной причиной для возврата денег, что уж говорить про какую-то кражу…».
«Автоматы по продаже билетов на аэроэкспресс незаметно для глаза покупателя "выбирают" дополнительное место при покупке билета бизнес-класса. В результате вместо одного билета Вы приобретаете два и, понимаете это только оплатив, и получив на руки лишний билет. При попытке вернуть деньги за лишний билет юридическая служба ООО "Аэроэкспресс" пишет подробное письмо, в котором объясняет Вам, что Вы сами выбрали два билета,...».
Поверьте, мы ничего не выдумывали – просто дали возможность высказаться всем. А что представляет из себя ЦППК – ОАО, суперкомпанию или обыкновенную «шарашку», какой такой сервис «международного класса» представляет ООО «Аэроэкспресс» - решать каждому отдельно. Но у большинства тех, кто там работал и кто с ними ездил, мнение уже сложилось. Боюсь только, не совсем литературное – поэтому не публикуем.
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А чтобы тот самый «пассажиропоток» не материл своих перевозчиков, тем необходимо думать не только о том, как бы чистую прибыль одного года умножить на столько же в следующем (чистая прибыль ЦППК в 2015-м по сравнению с 2014-м увеличилась на 9%, достигнув 2,4 млрд. руб. а «Аэроэкспресса» в первом полугодии 2016-го по сравнению с тем же периодом года предыдущего аж на 42%, превысив 450 млн. ), но и помнить о каждом своем пассажире прежде всего, как о человеке. Чтобы люди ездили в радость, а не от отсутствия альтернативы.
К примеру, «Аэроэкспресс» - единственный железнодорожный перевозчик в аэропорты Москвы. А доля ЦППК на Московском железнодорожном узле – 91,4%. Хочешь – не хочешь, а выбор небольшой.
Наверное, отсутствием конкуренции и пользуются перевозчики, зная, что их «пассажиропоток» от них все равно никуда не денется. А потому несчастные случаи на железной дороге так и будут оставаться в сводках происшествий, 12% из которых происходят на пешеходных настилах, этих абсолютных пережитках прошлого, а 84% - в результате хождения граждан по путям в неположенном месте. А какое количество из этих «неположенных мест», давно ставших «народными тропами» в силу необходимости, так и просится стать официальными переходами – разве кто считает? Важней ведь миллиарды чистой прибыли от «пассажиропотока»…
Неспособные на большее для обеспечения безопасности, представители перевозчиков постоянно озвучивают «памятки»: будьте осторожны и внимательны на путях. А вот представьте себе пожилого человека, такого, как 77-летняя Юлия Хрущева, со своими старческими болячками, который сначала ждал электричку на неудобной платформе, потом его «внесли» в вагон, в котором пришлось ехать стоя в тесноте и духоте, где обозленные адскими условиями усталые пассажиры ругаются друг с другом без всякого повода и, к старикам почета не испытывают нисколько – здесь все в одинаково равных условиях «некомфортности». Каждому до себя, каждому хочется одного – поскорее доехать до своей станции и покинуть вагон, внутри которого, кажется, воздуха нет совсем. Наш пожилой герой выходит на своей платформе – давление зашкаливает, перед глазами – круги. До дачного участка какой-то километр, но для пенсионера – это не простой путь. После толкотни на перроне в ожидании электрички и безумной поездки в переполненном вагоне – силы на исходе.
Впереди деревянный настил перехода через пути – человек коротко глядит по сторонам – никого - начинает движение, медленное, шаркающее – ноги уже не слушаются, голова раскалывается. Возможно, люди, находящиеся в отдалении на платформе, сзади что-то предупредительно кричат вслед – однако, ветер уносит их крики в сторону, да и слух уже не тот...
Что это – какие-то порывистые надрывные звуки? Или это в голове? Человек с трудом поворачивает голову и с ужасом видит летящий на него поезд… Откуда он взялся? Некто в форме за стеклом электропоезда, отчаянно сигналящий, мелькнул перед глазами лишь на мгновение – в сторону от смерти удалось сделать всего один шаг. Дальше удар, боль и… тишина…
Нелегко сохранить бдительность и осторожность после таких адских поездок – пойдет какое-то время, прежде, чем приходишь в себя. А тут как раз пути, через которые кинут древний настил, который строили, похоже, еще при «царе Горохе». Со стороны перевозчика предосторожностей для человека – ноль, сам человек еще не отошел «вагонной встряски», значит, бдительность не та. А от крутого поворота, загораживающего обзор, до станции пара сотен метров, которые поезд преодолевает в какие-то секунды… А потом очередной «пресс-релиз» от перевозчика по поводу очередного же трагического происшествия: «… в результате хождения в неположенном месте…». Как говорится, главное вовремя умыть руки – а гибель одного, двух, десяти… - это так, досадное недоразумение, издержки производства…