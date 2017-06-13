Организатор убийства Анны Политковской скончался в колонии
Организатор убийства журналистки Анны Политковской чеченский криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев скончался в колонии. Сообщается, что Лом-Али Гайтукаев страдал сразу несколькими заболеваниями
Организатор убийства журналистки Анны Политковской чеченский криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев скончался в колонии.
Источник РИА Новости сообщил, что Лом-Али Гайтукаев страдал сразу несколькими заболеваниями. По предварительным данным, именно они и стали причиной его гибели.
Официально информация о кончине в колонии Лом-Али Гайтукаева пока подтверждения не получила.
В июне 2014 года Лом-Али Гайтукаев и еще один уроженец Чечни Рустам Махмудов были приговорены к пожизненному заключению по обвинению в организации и исполнению убийства Анны Политковской. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов были приговорены к 12, 14 и 20 годам лишения свободы соответственно.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Заказчики убийства известной журналистки так и не были установлены.